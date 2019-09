Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in varsta trebuie sa faca exerciții fizice complexe! E concluzia unui nou studiu menit sa aduca in salile de sport o mulțime de oameni care, la varsta lor, nici nu se gandeau ca vor ajunge vreodata sa devina dependenți de adrenalina.

- Este foarte important mediul in care lucrezi deoarece acesta are un impact mai mare decat credeai asupra creierului tau. In acest sens, un studiu iți explica ce efecte are asupra ta un mediul profesional creativ in comparație cu unul toxic.

- O echipa de oameni de stiinta din Spania a descoperit noi functii ale unei proteine care ar putea preveni distrugerea celulara si imbatranirea. Se spera ca vot fi dezvoltate noi tratamente impotriva bolilor degenerative.

- Veninul de albine este o substanta organica foarte complexa. In aparenta, este un lichid clar si apos, dar pe langa apa (88%) contine glucoza, fructoza, proteine toxice, lipide, saruri minerale si acizi organici.Medicina moderna a pus la punct metode diferite de folosire a veninului de albine:…

- O echipa de cercetatori din California a creat cu ajutorul celulelor stem fire de par cu aspect natural ce cresc in piele si care pot revolutiona industria legata de problema pierderii parului sau alopecia, relateaza EFE. Procedura, realizata de Institutul de Descoperiri Medicale Sanford Burnham Prebys,…

- Rusia continua acumularea de armament și trupe in Crimeea pentru a-și consolida influența asupra Marii Negre și a Orientului Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, conform agenției Mediafax.ro.

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in aprilie, cand s-au pierdut 8.560 de locuitori, fata de 6.595 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza scaderii natalitatiii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).