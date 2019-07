Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea ca protestele sa-și atinga obiectivele este de doua ori mai mare in cazul mișcarilor nonviolente comparativ cu cele violente, susține Erica Chenoweth, o cercetatoare de la Universitatea Harvard, care a analizat 323 de campanii pentru autodeterminare sau schimbare de regim politic. Pe…

- Tinerii care petrec mult timp in fața ecranelor au mai multe șanse sa sufere de depresie, potrivit unui nou studiu, noteaza Daily Mail. Un studiu efectuat de Universitatea din Montreal a descoperit ca anumite...

- Liviu Dragnea va mai trai o perioada cu iluzia propriei grandori si a pozitiei importante pe care a detinut-o, spun psihologii si psihiatrii pentru Digi4. Este dificil pentru el sa constientizeze ca nu mai reprezinta nimic si ca si-a incheiat cariera politica.Anca Boalca, psiholog: „Ar putea…

- Reprezentanții BM apreciaza rezultatele obținute in implementarea Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, lansat in regim de testare in a doua jumatate a anului 2018.

- Femeile care sufera un stop cardiac in afara unitatilor de ingrijiri medicale au mai putine sanse de a fi resuscitate de martori si de supravietuire in comparatie cu barbatii, sugereaza un nou studiu citat marti de Press Association. Cercetarea, publicata in European Heart Journal, a identificat inechitati…

- Alegerea unui caine in locul altui animal de companie ar putea sa nu fie influentata de animalele de care o persoana a fost inconjurata in copilarie, ci de structura genetica, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Suedia si Marea Britanie, citat luni de The Independent. Oamenii…

- Decesul unei persoane apropiate poate afecta pana la patru ani sanatatea si starea de bine, iar femeile sufera mai mult in comparatie cu barbatii, conform rezultatelor unui studiu citat luni de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Stirling din Scotia si…

- Noua boala neurodegenerativa se numeste LATE si este asemanatoare bolii Alzheimer, cu care, se pare, a si fost confundata, de multe ori. Asa explica cercetatorii de ce tratamentul impotriva maladiei Alzheimer nu a functionat.