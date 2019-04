Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele prescrise pentru atenuarea simptomelor afectiunilor prostatei au fost asociate cu o cresterea riscului de aparitie a diabetului de tip 2, relateaza joi Press Association. Un nou studiu a analizat date medicale prelevate de la aproximativ 55.000 de barbati din Marea Britanie carora li s-a…

- Suplimentele cu multivitamine și minerale pot crește riscul apariției cancerului, este concluzia unui nou studiu realizat de cercetatorii americani de la Universitatea Tufts University, SUA, potrivit Daily Mail.

- Poluarea atmosferica va reduce speranta de viata a copiilor care se nasc la ora actuala in lume in medie cu 20 de luni si va avea cele mai grave urmari in Asia de Sud, potrivit unui studiu publicat miercuri si preluat de AFP. Potrivit raportului asupra calitatii aerului in lume publicat…

- Telefonul mobil afecteaza somnul și productivitatea, este concluzia trista la care au ajuns specialiștii. Aproape jumatate dintre tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 și 24 de ani au declarat ca s-au simțit mai puțin productive și mai obosiți din cauza dispozitivelor mobile, potrivit…

- Ceea ce alegem sa mancam nu ne afecteaza doar silueta, ci si modul in care ne functioneaza creierul, potrivit unui studiu realizat de medici de la Universitatea din Connecticut, scrie realitatea.net.

- Obiectivele de limitare a incalzirii globale au mici sanse sa fie atinse din cauza intarzierilor in ceea ce priveste modificarea modului in care este utilizat terenul, sustine un studiu citat luni de Press Association. Cercetarea, la care au participat oameni de stiinta de la Institutul de Tehnologie…

- Ghetarii de pe Pamant ar fi cu 18% mai mici in comparatie cu estimarile anterioare, conform unui studiu recent care trage totodata un semnal de alarma cu privire la diminuarea debitului unora dintre cele mai importante ape curgatoare, relateaza luni agentia DPA. Circa 215.000 de ghetari…

- Daca te numeri printre parintii care intotdeauna isi imbratiseaza copiii sau stau numai cu ei in brate, de joaca sau ii mangaie, atunci nu te opri din ceea ce faci. Potrivit unei noi cercetari, afectiunea fizica in timpul perioadei de ...