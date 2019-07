Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Nottingham au descoperit ca o ceasca de cafea poate stimula „grasimea bruna”, care ar putea fi cheia pentru combaterea obezitatii si diabetului.

- Astfel, cercetatorii au creat un model 3D al omului viitorului, pe nume Mindy, si au spus ca in 100 de ani oamenii vor avea probabil cocoase din cauza statului cu orele la calculator si din cauza privitului in monitoarele telefoanelor. Mindy va avea, de asemenea, muschi ai gatului mai mari pentru a…

- O captura importanta de droguri au facut polițiștii și procurorii DIICOT la Marghita, in Oradea. Oamenii legii au ridicat aproape 1.000 de pastile de ecstasy și amfetamine, dar și cantitați de cannabis și țigari de contrabanda. Potrivit Poliției Bihor, la acțiune au participat polițiștii din structura…

- Supraponderalitatea este adesea cauzata de mancatul in exces. Cauzele pentru care oamenii mananca mai mult decat ar trebui au fost descoperite de catre specialisti, in urma multor studii facute in ultimii ani. STUDIILE FACUTE DE-A LUNGUL ULTIMILOR ANI AU SCOS LA IVEALA URMATOARELE INFORMATII: -Oamenii…

- Preferintele pentru bere, vin sau cafea nu sunt influentate exclusiv de gust, ci mai degraba de efectul psihoactiv al bauturilor, conform unui studiu publicat recent de specialisti de la Universitatea Northwestern din Statele Unite.

- Preferintele pentru bere, vin sau cafea nu sunt influentate exclusiv de gust, ci mai degraba de efectul psihoactiv al bauturilor, conform unui studiu publicat recent de specialisti de la Universitatea Northwestern din Statele Unite, citat vineri de AFP. O echipa de geneticieni a dorit…

- Oamenii de stiinta care au explorat una dintre pistele identificate pentru a contracara rezistenta la antibiotice, subiectul unei ingrijorari majore in cadrul autoritatilor sanitare mondiale, au pus la punct "o bomba genetica" pentru a putea sa tinteasca bacteriile rezistente, fara sa le ucida pe acelea…

- Oamenii de stiinta au descifrat genomul unei tulpini de holera prelevate in urma cu un secol, in timpul Primului Razboi Mondial, de la un soldat britanic, descoperind indicii referitoare la modalitatea prin care anumite tulpini provoaca epidemiile din prezent, potrivit Reuters. Bacteria, despre care…