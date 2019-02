Studiu: Poluarea cu microplastic, prezentă n măruntaiele oceanelor Niciun ecosistem marin nu este ferit de poluarea cu plastic, au concluzionat cercetatorii care au descoperit în premiera microparticule de plastic în intestinele crustaceelor mici care traiesc în strafundurile oceanelor, la aproximativ 11 kilometri adâncime, relateaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.



Autorii unui studiu publicat miercuri în jurnalul stiintific Royal Open Society Science au disecat 90 de crustacee amfipode din familia Lysianassidae, creveti de mici dimensiuni colectati de pe fundul a sase dintre cele mai adânci fose oceanice raspândite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

