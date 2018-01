Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.

- „Zi de zi vedem implicarea instituțiilor aradene controlate de cei de la PNL in disputele politice, in special la nivel de comunicare. Angajații de la Biroul de Presa al Primariei Arad și de la Direcția Comunicare din cadrul CJA sunt folosiți in scop politic de catre conducerile celor doua instituții,…

- Coliziunea dintre cele doua stele neutronice - obiecte din Univers formate in urma exploziilor unor supernove - a fost observata pe 17 august si a confirmat "cateva modele astrofizice cheie, a relevat locul nasterii mai multor elemente importante si a testat teoria generala a relativitatii asa cum…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- In programul noului guvern austriac al carui premier este Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, se regaseste un angajament al Vienei privind aderarea Turciei la Uniunea Europeana: Viena nu va permite acest lucru. De asemenea, in program se precizeaza ca vor fi cautati aliati pentru ca negocierile…

- Administrația americana considera ca Rusia se amesteca in chestiuni de politica interna, la scara globala. Criticile la adresa Moscovei sunt incluse in noua strategie naționala a Statelor Unite, bazata pe principiul administrației Trump "Mai intai, America".

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Televiziunea ar juca un rol foarte important in viața cotidiana a președintelui SUA la Casa Alba, care s-ar uita la televizor chiar și in timpul reuniunilor, scrie New York Times. Aceasta i-ar furniza "muniție" pentru postarile sale pe Twitter. Pe de alta parte, informația este dezmințita…

- Romania a parasit Campionatul Mondial de handbal feminin in optimi, faza a competitiei unde a fost invinsa, dupa o partida dramatica, de Cehia (27-28) . O parte a presei din Europa vorbeste pe larg despre infrangerea tricolorelor, Romania fiind o echipa pe care "Cristina Neagu a tras-o dupa ea de una…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- In plina disputa simbolica asupra orașului-legenda Ierusalim, din Israel – generata de Donald Trump, din rațiuni pur electorale -, in Europa apar semne ale unui viitor european la fel de disputat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a ajuns la un compromis semnificativ cu UE, privind costurile și…

- Politica UE privind emisiile provenite de la autovehicule este inclinata spre electrificare, a afirmat FuelsEurope - organizatia de lobby a industriei de rafinare din Europa, prezentand un studiu care sugereaza ca trecerea treptata de la motorina la automobile cu emisii zero nu ar avea aproape niciun…

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații Sale Regele Mihai I va ajunge miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Evenimentul se va desfașura in prezența Șefului Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei romane, și…

- Dupa ce agentia de presa rusa Rosbalt a scris miercuri, 6 decembrie, ca Plahotniuc este cercetat penal la Moscova pentru omor, democratii au decis sa acuze Rusia „de hartuire si persecutie politica”.

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

- Coreea de Sud și Statele Unite au dat astazi startul celor mai ample exerciții aeriene de pana acum, la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala in cadrul programului balistic care a provocat tensiuni la nivel global. Exercițiul militar numit „Vigilant Ace” mobilizeaza…

- Presedintele american Donald Trump a organizat traditionala receptie de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai putine companii media fata de anul trecut, pe fondul...

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- Pentru ca a mintit in privinta intalnirilor sale cu diplomati si oficiali rusi, Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al presedintelui Donald Trump, care, printre altele, a pledat vinovat, risca sase...

- Casa Alba a elaborat un plan prin care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa fie inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agenției Centrale de Informații (CIA). Acest lucru ar urma sa se intample in interval de cateva saptamani, a relatat joi New York Times, citand inalți oficiali americani,…

- Coreea de Nord a anuntat ca a testat cu succes un nou tip de racheta balistica intercontinentala, capabila sa loveasca teritoriul american, anunta CNN. Presa de la Phenian a facut anuntul miercuri, la cateva ore dupa ce liderul nord – coreean Kim Jong Un a ordonat lansarea unei rachete de tip Hwasong-15,…

- Jurnalistul Gazetei Sporturilor comenteaza plecarea lui Sorin Moisa din PSD. "18 milioane de români au acces la televizor. ”Publicul TV”. Analiza veniturilor arata cât de întinsa este saracia. 65% dintre potențialii telespectatori au un venit mediu de sub…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca dur pe președintele american, care, saptamina trecuta, a declarat in fața Adunarii Naționale de la Seul ca liderul nord-coreean a instaurat o „dictatura cruda”. Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca Donald Trump merita pedeapsa cu moartea,…

- Deputatul PSD Oana Florea a declarat luni ca politica penala in Romania se bazeaza pe pedeapsa, afirmand ca "se da foarte usor pedeapsa cu inchisoarea", spre deosebire de alte tari care au in vedere pedepse alternative. "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului…

- Un om de afaceri din Falticeni, in varsta de 59 de ani, a fost gasit mort in propria casa. Descoperirea a fost facuta de fratele sau, care a alertat autoritatile. Fratele barbatului a relatat ca acesta nu a mai raspuns la telefon de cateva zile si ca, venind la locuinta lui, l-a gasit fara viata in…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Cooperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters. Trump si Putin vor participa la Summit-ul APEC care se va desfasura in…

- O noua intalnire intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin si, respectiv, Donald Trump va avea loc vineri in Vietnam, in cadrul summitului Forumului Asia-Pacific (APEC), a anuntat joi consilierul pe probleme politice al Kremlinului, Iuri Usakov, citat de agentiile de presa ruse, conform AFP,…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Revista financiara „The Economist", din Marea Britanie a publicat astazi un articol in care face o retrospectiva a evenimentelor care s-au intamplat in ultima perioada in Republica Moldova. In ordine cronologica, publicația vorbește despre „Politica dura a uneia dintre cele mai mici națiuni din Europa",…

- Japonia sustine politica presedintelui SUA, Donald Trump, ce consta in a lua in calcul toate optiunile fata de provocarile Coreei de Nord, a declarat luni premierul japonez, Shinzo Abe, intr-o conferinta de presa comuna la Tokyo cu seful executivului american, aflat in vizita in Japonia, relateaza…

- ''Diversity Immigrant Visa - Green Card Lottery'', cunoscuta drept Loteria Vizelor este un program derulat de Departamentul american de Stat, prin care se elibereaza aproximativ 50.000 de vize pe an de rezidența permanenta. Aplicanții sunt inițial aleși la întîmplare de computer, prin…

- Trudeau si-a rupt deschis camasa pentru a dezvalui un tricou cu Superman pentru reporteri. El s-a dinstrat de Halloween alaturi de sotia si copiii sai prin Rideau Hall din Ottawa. Nu este prima data cand Trudeau se distreaza copios de Halloween-ul, in primul an de mandat el s-a…

- Acuzațiile de amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane nu sunt decat "fantezii", a declarat marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa Interfax, potrivit Reuters. "Fara nicio cea mai mica dovada, noi suntem dupa cum știți…

- Un asociat al lui Paul Manafort, Rick Gates, este de asemenea vizat. Sunt primele puneri sub acuzare din ancheta privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din noiembrie 2016. Conform New York Times, numele lui Rick Gates apare pe documentele unor firme cu sediul in Cipru prin intermediul…

- Forumul Economic Mondial atrage semnale serioase de alarma spunand ca in 10 ani, lumea nu va mai fi capabila sa-și produca hrana. Pana in 2027, lumea ar putea sa se confrunte cu un deficit de calorii de 214 trilioane, adicanu vom avea destule alimente pentru a hrani planeta. Am știut de mult ca vom…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Andrej Babis este supranumit „Trump al Cehiei”, fiind al doilea cel mai bogat om din țara sa. Mișcarea populista ANO pe care acesta o conduce a reușit sa caștige detașat alegerile parlamentare, in contextul in care cehii și-au pierdut increderea in clasa lor politica, relateaza agenția France Presse.…

- Barack Obama a revenit in efervescenta reuniunilor de campanie electorala, denuntand evolutia recenta a politicii americane, dar fara mentioneze numele succesorului sau Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Discret de cand a plecat de la Casa Alba, al 44-lea presedinte al Statelor Unite…

- Rusia va raspunde imediat și simetric daca Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind forțele nucleare cu raza medie de acțiune (INF), a declarat joi președintele Vladimir Putin, cu prilejul unei reuniuni a experților 'Clubului Valdai', desfașurata la Soci, transmite Reuters,…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost unul dintre evenimentele care au tinut primele pagini ale ziarelor. Decontul strangerii de mana dintre cei doi sefi de stat a fost insa dezvaluit la scurt timp dupa istorica intalnire:…

- Și mai surprinzator este faptul ca programul s-a derulat deja, in sensul ca miliardul de euro luat de Romania la inceputul acestei luni a fost ultimul din cele 20 de miliarde derulate deja in cadrul programului. Imprumuturile au inceput in anul 2012 și s-au derulat pe durata a șase ani. Cu alte cuvinte,…

- Unul din marii muzicieni ai ultimilor trei decenii, Sting s-a reintors in Romania pentru un concert grandios, ce a avut loc aseara la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Solist și compozitor remarcabil, fostul lider al trupei The Police, Sting a primit din partea casei de discuri ce-l reprezinta in Romania…

- Sebastian Kurz, 31 de ani, liderul Partidului Popular de centru-dreapta, este noul „copil-fantastic“ („Wunderwuzzi“) al politicii europene, ocupând funcția de ministru de Externe în Austria de la vârsta de 27 de ani. Kurz a știut sa-și forțeze…

- In primele sale luni la conducerea Frantei, Macron nu a tinut cont de protestele stradale fata de eventuale modificari privind ”relaxarea” Legii muncii, dispunand reducerea impozitelor pentru categoriile bogate de cetateni si reducand ajutoarele sociale pentru locuinte. ”Avem grija de Franta…