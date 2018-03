Stiri pe aceeasi tema

- China, cel mai mare poluator mondial, ''este pe cale sa castige razboiul impotriva poluarii'' atmosferice si sa marcheze cresterea sperantei de viata cu mai mult de doi ani, se arata intr-un studiu american publicat marti, potrivit AFP. Pornind de la datele colectate cu ajutorul a 200…

- Un studiu recent arata ca angajații pot deveni mai eficienți daca la munca li s-ar permite sa impunga ace in papuși voodoo cu chipul șefilor lor, pentru a-și varsa astfel frustrarile, se arata intr-un studiu al unor economiști din Canada.

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta, publicat joi. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul…

- Nutriționistul Nicolae Hancu, membru de onoare al Academiei Romane și președinte de onoare al Federației Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, ii indeamna pe romani sa consume zilnic iaurt, deoarece acesta poate avea efecte benefice pe mai multe planuri și face parte dintr-o alimentație sanatoasa.…

- Principala sa substanța activa și anume curcumina este responsabila in primul rand pentru culoarea sa și apoi pentru capacitatea sa de a distruge celulele canceroase și pentru a neutraliza efectele radicalilor liberi ce iți pot afecta sanatatea. Originar fiind din cultura asiatica, foarte…

- Pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 50 de universitati si institutii educationale din Romania si din strainatate si scoli de limbi straine pentru…

- Milenialii ar urma sa devina generatia cea mai supraponderala de cand au inceput inregistrarile statistice, indica cercetari recente citate luni de Press Association. Peste sapte din zece persoane nascute intre inceputul anilor '80 si mijlocul anilor '90 ar urma sa devina obeze…

- Numarul mașinilor inmatriculate in București este in continua creștere. In Capitala se efectueaza 6 milioane de curse de autoturisme pe zi, dus-intors, și zilnic exista o permanenta goana dupa locurile de parcare. Deși Primaria Capitalei are aproape 8.000 de locuri de parcare, a incasat taxe doar pentru…

- In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013.

- Un roman din cinci tine cont de situatia financiara, atunci cand se gandesc sa continue sau sa renunte la o relatie sentimentala. In cazul femeilor, doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani. Sunt concluzii desprinse din Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, ce…

- O echipa de cercetatori americani a descoperit in mostre de sol o noua familie de antibiotice, informeaza marti BBC. Compusii naturali ar putea fi utilizati pentru combaterea infectiilor greu de tratat, spera echipa de la Universitatea Rockefeller din New York. Testele au demonstrat ca acesti compusi,…

- Luni seara s-a dat startul celei mai inedite aventuri pentru cele 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea ,,Asia Express". Prima oprire, Vietnamul, a fost o lecție pentru concurenți, care au fost...

- Tehnologia a devenit o componenta indispensabila a vieții cotidiene, scrie digi24.ro. Statisticile arata ca, la fiecare sfert de ora, adolescentii isi verifica telefoanele mobile, indiferent daca au primit sau nu notificari. Citeste si Studiu ingrijorator. Soarecii masculi expusi unor niveluri…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…

- Descoperire macabra, joi dimineața, in comuna argeșeana Damboviciora. In zona Valea Urdii, locul unde in vara trecuta un camion plin cu militari s-a rasturnat in rapa, a fost descoperit cadavrul unui barbat mancat de animalele salbatice.Descoperirea șocanta a fost facuta de un șofer de tir, care a sunat…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- La mijlocul lunii decembrie, o echipa de romani temerari au pornit in traversarea Oceanului Atlantic intr-o barca cu vasle, in cadrul celei mai grele curse de canotaj din lume: “Talisker Whisky Atlantic Challange”. Andrei Roșu, Vasile Oșean, Marius Alexe și Ionuț Olteanu, primii romani care au traversat…

- Exista un studiu care a arata cum cei care lucreaza in marketing te pot determina sa cumperi ceea ce doresc ei sa vanda. Subiectii au fost trimis intr-un mall imens din care puteau cumpara absolut tot ce ar fi vrut; omul care a condus studiu a spus ca toata lumea va cumpara cate o girafa. Si, spre…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara - FSIA.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Trei studenti din Japonia ai Universitatii din Bologna au mers la un restaurant din Venetia, au comandat friptura si peste prajit, au baut apa si...au avut un soc când au primit nota de plata.

- Echipa romaneaca Atlantic 4, formata din Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Au stabilit un nou record de timp - 38 de zile, 14 ore si 32 de minute. Precedentul record era de 44 de zile. "Misiune indeplinita! Atlantic4…

- Patru turiști au avut parte de surpriza vieții atunci când au primit nota de plata pentru o banala cina într-un restaurant. S-a întâmplat la Veneția, acolo unde primarul din localitate s-a declarat scandalizat la aflarea veștii ca niște turiști japonezi au fost nevoiți…

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Dispariția semilunei de la baza unghiei incepe de la degetul mic, iar atunci cand lunula de la degetul mare dispare inseamna ca circulația sangelui este intr-un stadiu critic, scrie realitatea.net.

- Incepand de luni, temperaturile incep din nou, in mod surprinzator, sa creasca. Mercurul termometrelor va urca pana la 2 grade Celsius numai in regiunile vestice. Vantul va fi activ, iar fulgii de zapada vor mai aparea din cand in cand prin sudul si sud-vestul tarii.

- Numeroase regiuni ale lumii necesita o imbunatatire a masurilor de prevenire a inundatiilor, conform unui raport realizat de o echipa de oameni de stiinta din cadrul Institutului pentru Cercetarea Impactului Climatic (PIK) cu sediul in Potsdam, Germania, publicat miercuri in jurnalul Science Advances,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Marian Oprișan, președintele PSD & CJ Vrancea a declarat astazi ca ”este nevoie de o restructurare totala, as putea spune, a administratiei centrale si implicit a Guvernului„. Practic, declarația lui Oprișan confirma faptul ca la un an și jumatate de la alegerile locale și la un an de la alegerile parlamentare,…

- Dupa o mobilizare uriașa, perechea de romani pe care un american o fotografiase in ziua nunții in 1981 a fost identificata! Sunt fericiți și tot impreuna! Dupa aproape 37 de ani, cei doi romani iși vor primi pozele de la nunta de la Biserica Stavropoleos din București.

- Mai mult, potrivit unui studiu Gallup, folosirea talentelor joaca un rol important in ceea ce priveste sanatatea ta. In mai mult de 12.000 de interviuri, realizate in ultima jumatate a anului 2012, cercetatorii de la Gallup au descoperit ca cu cat o persoana isi folosea punctele forte de-a lungul…

- Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie. Potrivit unor informatii furnizate de calatori, un avion Blue Air care efectua zborul OB 2945, care a decolat azi dimineata din Bacau, la ora 8,50, cu destinatia Catania,…

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- Doua persoane au murit și alte câteva se afla în stare critica dupa ce au mâncat o banala prajitura cu orez. Se întâmpla în Japonia, acolo unde o delicatesa tradiționala s-a dovedit a fi fatala. Prajitura, cunoscuta sub denimirea de mochi, este formata din…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului...

- Intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) se arata ca numarul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% in acest an, comparativ cu cel anterior. ‘Internetul, spatiu informational si de comunicare, prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru toate categoriile de populatie.…

- Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit News.ro.

- Dupa ce anul trecut anuntau interzicerea vehiculelor autonome pana la finalizarea si aprobarea unui cadru legal care sa reglementeze folosirea acestora, autoritatile chineze au revenit asupra acestei decizii, dand unda verde pentru o noua runda de teste pe drumurile publice. Decizia anuntata de Comisia…

- Politistul brasovean Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre Mos Craciun, cu un mesaj politic, care se incheie cu rugamintea de a-i „face pe romani mult mai greu de prostit“.

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, anunța presa spaniola. Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile…

- Aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC au fost blocate de doi hackeri romani, aceștia incercand apoi sa șantajeze autoritațile americane. Totodata au pus in pericol si zona Casei Albe. Cei doi sunt acuzați și ca au incercat sa șantajeze prin intermediul unor viruși de tip…

- Un barbat și-a pierdut viața și alți trei au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in Ungaria. Toți cei patru erau din localitatea Chiojdeni din județul Vrancea și se intorceau in țara pentru a petrece sarbatorile de iarna. Barbatul care a murit este Ion…

- Conducerea Companiei de Apa Oradea SA (CAO) a prezentat bilantul acestui an si a anuntat proiectele pe care le pregateste pentru 2018. Cu aceasta ocazie, CAO si-a lansat noua pagina de internet, cu un format mai aerisit dar cu continut mai bogat, apreciaza directorul Ovidiu Gavra. Pagina a fost realizata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Cercetatorii de la o universitate din Australia au incercat sa stabileasca cum arata barbatul ideal in concepția femeii anului 2017, iar rezultatul nu este deloc surprinzator. Trebuie sa fie inalt, cu mușchi și abdomen plat. Veste proasta pentru barbații sensibili și slabi, dar vechile reguli se aplica…

- Efectele unui Brexit dur vor fi decisive pentru capacitatea de inovatie si pentru competitivitatea industriei auto britanice, arata un studiu Coface care mentioneaza ca din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media…

- Bianca Dragușanu a comentat despre perioada de depresie postnatala prin care trec foarte multe femei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav , are o fetița pe nume Sofia Natalia. Acesteia i s-a rupt turta de curand . In ediția de miercuri a emisiunii…