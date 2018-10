Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-9 septembrie, politistii maramureseni au organizat mai multe actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii trecute s-a intervenit la peste 160 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…

- Ieri, 4 septembrie 2018, in jurul orei 19.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitatii Miraslau, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Miraslau, in timp ce conducea un tractor fara a avea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 62 de persoane care conduceau cu viteza de peste 180 de kilometri la ora si cinci care conduceau sub influenta alcoolului. Cea mai mare mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 235 kilometri la…

- Politistii rutieri din Salaj au constatat, in cadrul actiunilor derulate pe drumurile publice pentru tragerea la raspundere a celor care incalca legea și pun in pericol siguranța traficului rutier, nu mai putin de 94 de infractiuni, in perioada 1 ianuarie-31 iulie. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare de luni, 13 august, se vor afla doua proiecte de hotarare privind posibila concesionare a mai multor servicii publice. Este vorba despre serviciul public administrare si intretinere cimitire, amenajare si intretinere spatii verzi…

- La data de 9 august 2018, intre orele 09.00-13.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 67 C, o actiune ce a avut ca scop pentru depistarea soferilor care circula, pe drumurile publice, cu autoturisme care nu…

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 100 de infractiuni au fost constatate pe drumurile salajene si zeci de certificate de inmatriculare au fost retrase. In…

- Miercuri, 01 august 2018, in jurul orei 16:55, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 29 ani, din Dej, in timp ce conducea vehiculul (tractor) in localitatea Somcutul Mic, autovehiculul neavand montate placute cu numar de inmatriculare si nefiind inmatriculat.…