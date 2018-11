Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care au depus Declarația Unica pana la 31 iulie 2018 și iși achita integral obligațiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificație de 5% din totalul sumei datorate, transmite Ministerul Finantelor.

- Atmosfera magica la Targul de Craciun de la Mioveni! Vor fi aprinse peste 2,5 milioane de leduri. Concerte și artiști celebri, vin fiert, dulciuri de tot felul, produse tradiționale, cadouri speciale, handmade, colinde, jucarii care se transforma in amintiri de neprețuit – sunt elemente pe care le veți…

- Black Friday nu este altceva, decat noua sarbatoare de Craciun. Dupa patru ani de studii amanuntite, statisticienii au descoperit ca vanzarile cu amanuntul cresc cu 1% din octombrie pana in noiembrie, dupa care scad din nou cu 1,5% in decembrie. Cheltuind in perioada Black Friday aproape 80 miliarde…

- Persoanele care se trezesc dis de dimineata pot scapa de multe probleme, inclusiv cele de sanatate. Trezitul devreme scade riscul aparitiei diabetului si a sindromului metabolic. In cadrul unui studiu in care au fost implicati coreeni de varsta mijlocie a fost descoperit ca persoanele care se trezesc…

- S-a lasat cu scandal in comisia parlamentara la discuțiile pe marginea legii Offshore. Surprinzator, nemulțumiți de forma modificata au fost membrii ALDE care s-au retras de la lucrari, colegii banuindu-l pe Vozganian de a fi fost capacitat de investitori, carora li se reduce procentul de deducere de…

- Atata vreme cat oamenii nu vor intelege sa nu mai sacrifice porci si sa fenteze controalele in trafic impuse de autoritati, pesta porcina se va raspandi in tot mai multe localitati, spun specialistii.

- Primaria din Barlad se ghideaza dupa expresia „sa iti faci sanie vara si caruta iarna”. Altfel nu ne putem explica graba muncitorilor primariei de a monta luminitele de Craciun din primele zile ale lunii septembrie. Acestia au fost fotografiati chiar in momentul in care montau ghirlandele luminoase…

- Sunt rosii, roz, albastri, negri, albi sau multicolori, discreti sau uriasi. Trandafirii pe care ii comercializeaza sunt criogenati, iar petalele catifelate rezista un sfert de veac. Buchetele de mireasa rezista pana la nunta de argint, iar trandafirii din globurile de Craciun fac furori. La maxim doua…