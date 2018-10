Stiri pe aceeasi tema

- Medicii romani isi doresc ca vaccinul impotriva infectiei HPV, care declanseaza cancerul de col uterin, sa fie administrat femeilor si barbatilor pana la 45 de ani, asa cum a fost adoptat recent in SUA, precizand ca prin acest mod pot...

- Piața forței de munca s-a schimbat, atat prin exodul de forța de munca cat și prin comportamentul celor ramași in țara, mult mai deschiși fața de diversificarea surselor de venit și, in general, fața de flexibilizarea condițiilor de munca. Noi forme de munca, deja consacrate in Europa sau Statele…

- Marfurile de contrabanda și cele contrafacute baga in faliment producatorii și comercianții romani. Aceasta este concluzia unui studiu care arata ca mediul economic din Romania este puternic afectat de produsele de origini dubioase. Jumatate din comercianți spun ca și-au inchis afacerile din cauza produselor…

- Potrivit legislației in vigoare, in Romania, asigurarea locuințelor impotriva inundațiilor, cutremurelor și alunecarilor de teren este obligatorie. Cu toate acestea, nici macar o treime din locuințe nu sunt asigurate anual. Contra unor sume de 20 de euro sau de 10 euro, in funcție de tipul de locuința,…

- La cinci ani de la ultima evaluare a ARACIS (Agentia Nationala de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior din Romania), Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava (USV) se pregatește sa intre din nou sub lupa inspectorilor agenției.Ultima evaluare a institutiei de invatamant a avut ...

- Deși exista posibilitatea de a incheia o polița de asigurare RCA inclusiv pe o luna de zile, una din patru masini care circula pe drumurile noastre nu are o astfel de asigurare. O arata datele Consiliului Concurenței.

- Trif a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost cazuri anul trecut in care turistii au ramas fara bani si fara vacante din acest motiv, iar prin acest sistem de asigurare turistul va fi protejat 100 la suta si va exista si un fond pentru repatrierea acestuia in caz ca vor fi probleme.…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, le reamintește contribuabililor ploieșteni (persoane fizice si juridice) ca, in conformitate cu prevederile Legii 260/2008, republicata, privind asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de…