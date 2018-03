Studiu: Pacientii reclama blocaje legate de accesul la consultul medicului de familie 94.6% din pacienti considera vital modul in care medicul comunica cu pacientul, conform unui studiu efectuat de "Colegiul Pacientilor" si "Asociatia din grija pentru Client" in programul "Empatie sau indiferenta?". Studiul arata totodata ca doar 29% din medicii de famile au contactat pacientii pentru a-i invita in cabinet si mai putin de jumatate au recomandat in ultimul an analizele uzuale in scop de preventie. De asemenea, pacientii reclama blocaje legate de accesul la consultul medicului de familie, datorat numarului limitat de consultatii pe zi Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- OBLIGAȚIILE MEDICULUI DE FAMILIE 2018. Serviciile in asistenta medicala primara sunt asigurate de catre medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenta de specialitate pentru urgente sau consultații periodice. Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate…

- Sondaj: Responsabilitatea in munca Meseriile de medic, judecator si profesor se afla pe primele locuri când vine vorba despre responsabilitate, reiese dintr-un studiu realizat de IRSOP. La polul opus se afla pictorii, vânzatorii si agentii de paza. Sociologul Barbu Mateescu…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C,…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Cu ajutorul bihorenilor, Colegiul Pacientilor si Asociatia din grija pentru Client vor sa imbunatateasca serviciile din sistemul medical. Online In chestionarul care circula online si pe retelele de socializare, chestionarul cuprinde intrebari despre programarea la medical de familie, timpul…

- Astfel, accesul in unitate se va face in baza unui nou program de vizite, cu mentiunea ca, in sectiile cu risc, accesul este strict interzis. Pacientii vor putea fi vizitati de 1-2 apartinatori, pentru cel mult un sfert de ora. Pana acum, in judetul Vaslui au fost confirmate clinic 10 cazuri de imbolnavire…

- Anul 2017 a fost unul plin, pentru Asociația SM Speromax Alba. Pacienții diagnosticați cu scleroza multipla au beneficiat de proiecte și activitați variate, menite sa imbunatațeasca, pe cat este posibil, viața de zi cu zi a acestor oameni. Proiectele derulate de SM Speromax Alba au fost: 1. Serviciul…

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Desi 90% dintre romani au o parere proasta despre contrabanda, doar 1% ar actiona activ prin denuntarea acestui fenomen, iar 20% ar cumpara un produs de contrabanda datorita pretului mic - se arata intr-un studiu dat publicitatii marti. "Asociatia ACTIV a realizat in luna iulie, in colaborare…

- Implicarea comunitații in activitațile desfașurate de catre Asociația SM Speromax Alba este esențiala pentru indeplinirea obiectivelor stabilite și dezvoltarea serviciilor de care beneficiaza bolnavii de scleroza multipla din județ. Astfel, cei care doresc sa vina in sprijinul demersurilor asociației…

- Un barbat din comuna Paulești a murit dupa ce i s-a facut rau și a cazut in zapada. Ieri dimineața, s-a solicitat ajutor medical pentru un barbat de 70 de ani, cazut in omat. Cand au ajuns la fața locului, medicii au constatat ca barbatul era decedat. „Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10…

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Asociația SPEROMAX Alba, care sprijina pacienții bolnavi de scleroza multipla, organizeaza concurs pentru un sport de lucrator social. ”Persoanele care iși doresc sa vina in sprijinul persoanelor care sufera de scleroza multipla sunt așteptate sa se alature echipei SM Speromax Alba. Astfel, organizația…

- Pacienții din Alba primesc o veste foarte buna. Toți medicii de familie din județ elibereaza, de miercuri, bilete de trimitere la medicii specialiști și rețete compensate sau gratuite. Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Alba, Silvia Puie, a declarat, miercuri, contactata de ziarulunirea.ro,…

- CNAS a publicat o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Pacientii diagnosticati cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru…

- Situația medicilor de familie, in continuare sumbraIn perioada urmatoare, peste jumatate de medicii de familie din județ vor implini varsta de pensionare, iar șansele ca alți medici tineri sa vina și sa preia pacienții sunt practic inexistente. Cu toate previziunile ingrijoratoare, deocamdata pacienții…

- Sute de apeluri in plus la 112 si aglomeratie la camerele de garda ale spitalelor. Asa arata in aceste zile sistemul de urgenta. Aceasta e una din consecintele nesemnarii contractelor intre medicii de familie si casele de asigurari de sanatate, spun specialistii. Iar situatia se va inrautati, avertizeaza…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. CNAS precizeaza ca asiguratii cu urgente...

- Razboiul dintre medicii de familie si autoritati continua. Aproximativ un sfert dintre doctori au refuzat sa semneze prelungirea contractelor cu Casa de Sanatate, asa ca nu mai pot da trimiteri si retete compensate. Asociatiile pacientilor s-au pozitionat de partea medicilor.

- Medicii de familie au intrat in a doua zi de protest, refuzand in continuare sa presteze servicii decontate de stat. Cu toate acestea, manifestarea de nemultumire a “halatelor albe” nu pare sa produca prea mari nemultumiri in randul pacientilor. Conform reprezentantilor Casei Judetene a Asigurarilor…

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Peste 75% din medicii de familie din toata tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. In judetul Calarasi, 30 dintre cei 118 medici de familie nu au semnat aceste documente, iar in prezent nu elibereaza retete compensate. Situatia afecteaza…

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- Casa Nationala de Sanatate a anuntat ca asiguratii cu urgente medico-chirurgicale precum si cu 59 de afectiuni nominalizate (intre care se numara afectiunile oncologice, diabetul, hepatita cronica, astmul bronsic, dar si afectiunile copilului cu varsta sub un an) se pot ...

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- Emanuel Ungureanu, deputatul care l-a denunțat pe medicul Mihai Lucan, a lucrat ca asistent social in cadrul Institutului de Transplant din Cluj. Timp de 14 ani, a facut reclamații impotriva urologului pe care l-a acuzat ca ar fi creat o rețea mafiota și ca ar fi facut transplanturi de rinichi dupa…

- In fata refuzului patronatului medicilor de familie de a semna noul contract-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, reprezentantii autoritatilor au trecut la represalii. La Sibiu, ei au luat la picior cabinetele pentru a-i sili pe doctori sa semneze actele aditionale chiar in fata pacientilor

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Incepand de miercuri medicii de familie au anuntat ca nu mai elibereaza retete sau trimiteri gratuite deoarece spun ca nu au semnat contractele cu casele judetene de sanatate. In acelasi timp autoritatile sustin ca 60% din doctori au incheiat intelegerile inca de anul trecut. In unele judete…

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- Medicii de familie amana, astazi, eliberarea retetelor gratuite si compensate catre pacientii care se prezinta la cabinete, asteptand ca in sedinata de Guvern sa fie aprobate modificarile propuse.

- Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate,…

- Medicii de familie protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu și trimiteri la specialist. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au primit mai multi bani pentru…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- Sistemul sanitar de stat intra colaps, iar pacientii platesc tot. Medicii de familie nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti. Este modul lor de a protesta pentru ca nu au semnat contractele cu CNAS, nici dupa zeci de runde de negocieri cu reprezentantii Ministerului…

- Medicii de familie din Arges protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu ...

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- In comuna doljeana Simnicu de Sus este mare scandal din cauza medicului de familie Mariana Tranca, despre care oamenii si autoritatile locale spun ca nu ar mai trebui sa aiba drept de libera practica. Medicul a fost dus de politie ...

- Filosoful Mihai Sora declara pe Facebook ca i-ar pedepsi cu ani grei de inchisoare pe toti cei care conditioneaza actul medical. „Si cu radierea definitiva din ordinul medicilor. (…) Lichelele care imbraca haina medicului nu trebuie sa ramana nepedepsite“, adauga acesta. Pornind de la exemplul recent…

- Medicii de familie anunța ca, din 1 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand...

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a discutat in aceasta dimineata cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie. 'Urmaresc indeaproape discutiile dintre medicii de familie si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care…

- Pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti, potrivit unui proiect legislativ ce a fost depus la Senat si care vizeaza modificarea Legii...