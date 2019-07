Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala de specialisti in stiinte comportamentale a ''pierdut'' 17.303 portofele cu diferite sume de bani, in spatii publice din 40 de tari, pentru a evalua onestitatea a mii de locuitori din 355 de orase, relateaza vineri AFP si Xinhua. Rezultatul cercetarii, publicata…

- Oamenii a caror capacitate de a vorbi s-a pierdut ca urmare a unui accident vascular cerebral sau a altei conditii medicale au acum o speranta datorita unei inovatii tehnologice care recurge la activitatea cerebrala pentru a produce vorbirea sintetizata.

- Oamenii de știința cred ca, din cauza procesului tot mai accelerat de topire a gheții din Groenlanda și Antarctica, nivelurile globale ale marii ar putea sa creasca mult mai mult decat era preconizat. Analizele anterioare aratau ca apele globale ar urma sa creasca cu maxim un metru pana in 2100. Dar…

- Un nou studiu arata ca nivelul marii ar putea creste cu pana la 238 de centimetri pana in anul 2100, fapt care va insemna pierderea a peste 1,7 milioane de kilometri patrati de teritoriu. Oamenii de stiinta cred ca nivelul marii va creste mult mai mult decat era prezis, din cauza topirii accelerate…

- Preferintele pentru bere, vin sau cafea nu sunt influentate exclusiv de gust, ci mai degraba de efectul psihoactiv al bauturilor, conform unui studiu publicat recent de specialisti de la Universitatea Northwestern din Statele Unite.

- Masurarea topirii ghetarilor in Groenlanda sau in Antarctica este un demers realizat cu o anumita precizie in 2019, gratie unui arsenal de sateliti, statii meteorologice si modele climatice complexe, relateaza AFP. Oamenii de stiinta stiau sa faca acest calcul destul de bine pentru perioada…

- Potrivit unui studiu, aproape toti romanii sunt afectati de stres. Oamenii simt o presiune imensa asupra lor, indiferent de locul de munca. Pentru trei din patru romani, munca e principalul factor de stres. Totul duce catre boli! Andrei, subiect intervievat de TVR, organizeaza evenimente. In timpul…