Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! MOARTEA-FULGER ameninta majoritatea populatiei ROMANIEI. Avertisment sumbru. Potrivit unui studiu realizat in Olanda, publicat in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, o femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica, accident vascular cerebral (AVC),…

- Un studiu realizat de curand in Olanda estimeaza ca o femeie din doua și un barbat din trei risca sa dezvolte o afecțiune neurologica: accident vascular cerebral, demența sau Parkinson, dupa varsta de 45 de ani. Acestea sunt cele trei boli care amenința femeile. Studiul, publicat in Journal of Neurology…

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda, publicat marti in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, scrie agerpres.ro.

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda și publicat, marți, in „Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry”, informeaza AFP, preluata de...

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda, publicat marti in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry si citat de AFP. Studiul se bazeaza pe observatiile…

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic tranzitoriu…

- Acesta este el mai recent beneficiu descoperit de cercetatori, dupa reducerea riscului femeilor care au alaptat cel puțin un copil de a dezvolta cancer de san si ovarian si a diabetului de tip 2. Un studiu efectuat recent in Statele Unite, și ale carui rezultate au fost publicate in cursul acestei…

- Toxina botulinica nu inseamna doar „injecțiile-minune“ care ne scapa de riduri. Aceasta a revoluționat și tratamentul in neurologie. In ultimii ani, injectarea de toxina botulinica a transformat radical tratamentul spasticitații. Terapia cu toxina botulinica are rezultate extraordinare in reabilitarea…