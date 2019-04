Stiri pe aceeasi tema

- Patru milioane de copii dezvolta astm in fiecare an ca rezultat al poluarii aerului de la masini si camioane, echivalentul a 11.000 de cazuri noi in fiecare zi, arata un nou studiu, scrie The Guardian.

- Aproximativ 91% dintre locuitorii planetei sunt afectați de aerul poluat, lucru ce duce la sapte milioane de decese in fiecare an, potrivit Organizației Mondiale ... The post Șapte milioane de oameni mor anual din cauza aerului poluat. Efectele poluarii aerului arata ca aceasta reduce speranta de viata…

- Poluarea aerului ucide aproape noua milioane de oameni in fiecare an, cu peste 1,6 milioane mai mult decat fumatul. Un nou studiu arata ca 8,8 milioane de decese la nivel mondial pe an pot fi atribuite poluarii aerului. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anuntase ca fumatul a ucis 7,2 milioane de…

- În Marea Britanie a aparut o mișcare a femeilor care au decis sa nu aiba copii, din cauza schimbarilor climatice care ar putea conduce la „colapsul civilizației”, scrie The Guardian.Imediat ce Blythe Pepino, 33 de ani, s-a întâlnit cu partenerul ei, Joshua, acum…

- Doua societați și-au depus oferta la licitația lansata de primarie in primele zile din luna ianuarie, pentru „proiectarea și execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții «Modernizare și extindere Bd. Sudului»”. Ofertele s-au putut face pana in 28 februarie, au fost deschise, se…

- Autoritațile locale de la Uricani nu gasesc constructor care sa realizeze noua gradinița din localitate. Pentru a doua oara, edilii reiau licitația pentru “execuție lucrari privind proiectul construire gradinița cu 4 sali de clase, oraș Uricani, județ Hunedoara”. Investiția a carei valoare se ridica…

- Bernie Sanders, senatorul independent din Vermont a carui campanie prezidențiala din 2016 a relansat mișcarea progresista și a ajutat la redefinirea imaginii Partidului Democrat, a intrat in cursa pentru Casa Alba din 2020, relateaza The Guardian.

- Masinile diesel, interzise oficial: Veste bomba pentru trei milioane de masini din Romania. Pe unde nu mai au voie sa circule romanii… Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru masinile care merg cu motorina, iar Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea…