Studiu. Mediterana este cea mai poluată mare din Europa Institutia a realizat, in perioada 1994 - 2017, un studiu vast de monitorizare a deseurilor marine din Mediterana: ''daca acumularea de deseuri marine din Mediterana fluctueaza in fiecare an, incepand cu 2009 s-a inregistrat o crestere globala'', a anuntat intr-un comunicat IFREMER, cu sediul in orasul Brest (nord-vest). Ce spun statisticile Ce spun statisticile Institutul a identificat prezenta pungilor si sticlelor din plastic, a recipientelor metalice si ambalajelor alimentare, a corzilor sintetice si plaselor de pescuit sau chiar a obiectelor de imbracaminte. 'In anii '90, densitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

