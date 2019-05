Stiri pe aceeasi tema

- Sute de rauri din intreaga lume, de la Tamisa la Tigris, sunt umplute cu niveluri periculoase de antibiotice, a constatat cel mai mare studiu global asupra acestui subiect, scrie The Guardian. Poluarea cu antibiotice este una dintre caile cheie prin care bacteriile pot dezvolta rezistența…

- Sase persoane au murit si peste 200 au fost ranite, conform guvernatorului din Jakarta, Indonezia, dupa ce mai multi protestatari s-au confruntat cu fortele de ordine si au dat foc mai multor masini in urma afisarii rezultatelor oficiale ale alegerilor, relateaza The Guardian.

- Un studiu efectuat de Departamentul de Sanatate și Asistența Sociala din Marea Britanie susține ca un consum moderat al carnii roșii sau procesate crește riscul de dezvoltare al cancerului intestinal, relateaza The Guardian potrivit mediafax. Agenția guvernamentala britanica le sugera celor…

- O substanta alba, sub forma de spuma, a aparut, astazi, in zona lacului Ciric III, Venetia, din municipiul Iasi. Substanta provine de la Aeroportul Iasi, a confirmat, pentru postul nostru, managerul Catalin Bulgariu, care a spus ca nu se explica, totusi, prezenta acesteia la o luna de la ultima operatiune…

- Populatia lumii va ajunge la aproximativ 9,7 miliarde de oameni in 2050 si va creste in continuare la aproximativ 11 miliarde pana la sfarsitul secolului, potrivit unui raport al ONU publicat luni si citat de agentia Xinhua."Populatia lumii, estimata la 7,7 miliarde in 2019, continua sa creasca,…

- Fostul internațional egiptean Ahmed Hossam (36 de ani), mult mai cunoscut ca Mido, care a jucat la Ajax alaturi de Chivu și Lobonț, se ingrașase foarte mult, ajungand la 150 de kilograme. „Atunci s-a declanșat alarma. Medicul mi-a spus ca, daca voi continua cu același stil de viața, voi muri inainte…

- Sub egida președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in București a avut loc o conferința internaționala pe tema rezistenței antimicrobiene, ce a reunit experți din domeniul sanatații umane și veterinare și din domeniul mediului. Bacteriile periculoase ne amenința tot mai frecvent și mai…