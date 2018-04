Studiu: Jumătate dintre germani consideră că există un risc crescut de atacuri cu cuţit Conform studiului efectuat pe un esantion de 2.026 de germani adulti, intre 23 si 26 martie, de YouGov pentru dpa, 38% dintre subiectii intervievati considera ca acest risc este mare si chiar foarte mare, cu 12% mai mult, ca o persoana tanara sa fie injunghiata. Alti 34% cred ca riscul de atac cu cutit este scazut, in timp ce 7% cred ca acest risc este foarte scazut. Sindicatul ofiterilor de politie GdP a informat ca atacurile cu cutit sunt 'evident' in crestere, dar, din pacate, la nivel national nu exista statistici privind cazuri de injunghiere, spre deosebire de cele privind armele de foc.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Județean Suceava a facut publice rezultatele simularii examenului de bacalaureat, testari sustinute in perioada 19-22 martie de elevii de clasa a XI-a și a XII-a, pentru a se monitoriza stadiul cunoștințelor acestora.Cat privește rezultatele de la clasa a XII-a, acestea releva ...

- Cautarea de muncitori calificati a devenit o chestiune vitala pentru companiile germane care ofera stimulente variind de la sejururi peste hotare si vacante de schi pana la locuinte subventionate si … carnati. Dupa mai multi ani de crestere economica robusta, rata somajului a atins un minim istoric…

- O fetita de patru ani din municipiul Arad a decedat, miercuri, intr-un spital din Timisoara, din cauza complicatiilor cauzate de virusul gripal de tip A, copila avand afectiuni preexistente, cea mai grava dintre acestea fiind hidrocefalia, in timp ce nu era nici vaccinata, transmite News.ro . Purtatorul…

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- O „știre” raspandita pe Facebook creaza panica. Potrivit acesteia, un copil de un an și trei luni se zbate intre viața și moarte dupa ce a primit vaccinul ROR Priorix. Potrivit aceleiași știri, medicii Spitalului Județean au ascuns cazul. Este vorba despre un fake news, adica un caz inventat, care face…

- Politistii au constatat aproape 1.000 de infractiuni si au aplicat aproximativ 900 de amenzi, in valoare de 617.784 de lei, in cadrul unei actiuni desfasurate in ultimele 6 luni pentru prevenirea si combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic national.

- Rusia nu a intarziat cu replica dupa ce ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a comparat Cupa mondiala de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate de Adolf Hitler. ”Sincer, iti vine sa vomiti la gindul ca Putin este pe cale sa se autoglorifice in cadrul acestui…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții. Numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, în timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor. Creșterea consumului, a veniturilor disponibile și a avantajelor generate de poziția…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- Imigratia neta in Germania a scazut la 500.000 in 2016 de la 1,14 milioane de persoane in 2015, anul crizei refugiatilor din aceasta tara, a anuntat marti Biroul Federal de Statistica, citat de agentia de presa dpa. In 2016, 1.865.000 de migranti au sosit in Germania si 1.365.000 de persoane au…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la primul caz de imbolnavire cu gripa spaniola, pandemia care a rapus cel putin 50 de milioane de oameni in intreaga lume. In total, in anii 1918-1919, virusul a afectat a treia parte din populația globului.

- Catalin Predescu, jandarmul din Teleorman care s-a impușcat in cap, era in proces de divorț. Barbatul ar fi intrat in depresie, dupa ce soția sa i-ar fi cerut custodia totala a copilului. Potrivit portalului instantelor de judecata, Catalin Predescu era reclamant in procesul de divort, in timp ce sotia…

- Elvetianul Roger Federer, redevenit in luna februarie nr.1 mondial in tenisul masculin, la varsta de 36 de ani, dupa cinci ani de asteptare, considera ca inca mai are de demonstrat, in ciuda impresionantului sau palmares, informeaza AFP. "Intotdeauna trebuie sa demonstrezi mai mult. Mi-ar fi placut…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Sambata, 3 martie 2018, a avut loc Culture Hack, primul eveniment din Bucuresti dedicat intalnirii operatorilor culturali cu programatorii, cu scopul dezvoltarii de aplicatii digitale care promoveaza continut cultural. 9 idei de proiecte propuse de operatori culturali din institutiile publice si de…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Operatorii economici ofera, marti, la nivel national, peste 30.200 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de...

- Curtea de Apel Alba Iulia s-au aflat, in 2017, pe locul 1 la nivel național privind media numarului de dosare pe care l-au avut de soluționat, dar și in ceea ce privește volumul de activitate. Din cele 12.801 cauze nou inregistrate pe rol, 6.213, adica aproape jumatate, sunt dosare de recurs avand ca…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Fostul deputat PSD Ninel Peia a anunțat inființarea unui nou partid la care au aderat deja mii de ofițeri in rezerva din armata și serviciile secrete, potrivit declarațiilor sale. „Avand in vedere experiența acestor generali nu sunt numai ei, sunt 3000 de ofițeri la nivel național care au aderat la…

- V. Stoica La nivel național, numarul imbolnavirilor cu rujeola confirmate de medicii specialiști a crescut, in cursul saptamanii trecute, comparativ cu perioada anterioara, dupa cum arata cifrele oficiale date publicitații, ieri, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Asa reiese dintr-un recent studiu intocmit de ING. Acesta mai spune si ca peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie…

- Potrivit liderului Sindicatului Invatamantului Preuniversitar Buzau, Ion Dobre, in urma intocmirii statelor de plata, s-a ajuns la concluzia ca 269 de persoane angajate in scolile ori gradinitele din Buzau vor fi afectate. Dintre acestea, circa 70-80 vor fi in situatia de a nu ramane cu niciun leu…

- Aproximativ 250 de bistriteni, in marea lor majoritate femei, au solicitat, incepand cu anul 2012, emiterea de catre instantele de judecata a unor ordine de protectie fata de persoane acuzate ca exercitau acte de violenta asupra lor, insa numarul celor admise este mai mic de jumatate, potrivit datelor…

- – decizia a fost luata dupa ce, in ultima perioada, la nivel national, numarul cazurilor de gripa si viroze a crescut Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau a luat decizia de a restrictiona accesul apartinatorilor in unitatea medicala, iar in unele sectii vizitele sunt interzise, dupa…

- Sindicatul IG Metall, cel mai puternic din Germania, a obtinut, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul angajatilor de a avea saptamana de lucru de 28 de ore, informeaza presa ger...

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- Angajatii germani vor salarii mai mari, dar si mai mult timp liber pentru a avea grija de familiile lor. Mii de membri ai sindicatului IG Metall, cel mai mare din industria metalurgica din Germania si unul dintre cele mai mari din Europa, s-au aflat in greva totala intre 31 ianuarie si 2 februarie,…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Moldova se afla la cel mai scazut nivel al relațiilor cu Rusia. Din punct de vedere economic, nu poate fi mai rau. Ramine doar sa se introduca regimul de vize și sa aderam la NATO. Astfel directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul viceministru al Afacerilor Externe…

- Rata criminalitații a scazut cu 66% în ultimii 25 de ani, în marile orașe, iar furturile sau spargerile de locuințe au scazut cu 43%, pe fondul îmbunatațirii sistemelor de supraveghere, care au dus la descurajarea infracțiunilor, dar și a creșterii numarului de cazuri rezolvate…

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. In total, 18.088…

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. …

- Docbook, o aplicatie locala care faciliteaza programarile la medic ale pacientilor romani, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national. Astfel, daca in prezent pacienti din 11 orase isi pot face programari online la doctor, obiectivul de dezvoltare vizeaza 60 de orase pana la finalul…

- Intemperiile generate de Furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de peste 200 de kilometri pe ora, au cauzat cel putin zece decese in Belgia, Olanda, Germania si Italia, si au fortat autoritatile sa suspende traficul feroviar si aerian in unele zone din aceste tari, informeaza agentia Dpa.

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Dacia a anuntat ca in 2017 a vandut peste 655.000 de vehicule in lume, ceea ce reprezinta un nou record pentru marca din Groupe Renault. De mentionat insa ca anul trecut a fost primul in care mai putin de jumatate dintre masinile Dacia au fost produse la Mioveni, restul fiind produse in Maroc (uzinele…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), remis, marti, AGERPRES. "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat peste 7.700 de sanctiuni contraventionale, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate la 112. In urma actiunilor si interventiilor efectuate, au fost constatate peste 600 de infractiuni. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, peste 7.800 de politisti…

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…

- Potrivit președintelui STMF, Claudia Iftode, daca nu ar fi semnat contractele adiționale, mulți medici de familie nu ar fi rezistat financiar. „Noi, in Timis, nu putem sa nu semnam aditionalele pana in luna februarie, pentru ca nu vom rezista. Știm ca in Timiș sunt multe particularitați fața…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…