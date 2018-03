Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu coordonat de organizatia jurnalistica Orb Media a relevat prezenta unor particule minuscule de plastic in sticle de apa imbuteliata din noua tari, inclusiv Germania, SUA sau Mexic, informeaza site-ul postului BBC News.

- Exterminatorii de termite care lucreaza la renovarea unei case din capitala Japoniei au descoperit trupurile mai multor bebelusi conservate in sticle, unele avand cordoanele ombilicale atasate, transmite agentia de stiri Kyodo, citata de Reuters.

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru…

- Aflati in perioada de pregatire dinaintea Campionatelor Nationale in bazin acoperit, inotatorii de la CSȘ LPS Suceava au participat zilele trecute la un puternic concurs international "SWIM RACE DAYS", ce s-a desfasurat in Germania, la Dortmund. La aceasta competitie au participat peste ...

- In perioada 26 februarie – 4 martie 2018, un grup format din 3 elevi si 3 profesori de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" a participat la a doua activitate de predare, invatare, formare prevazuta in calendarul de proiect, organizata de Korbinian-Aigner-Gymnasium. Saptamana petrecuta in Germania…

- Trei galateni, urmariti international, au fost depistati de politisti si arestati preventiv cate 15 zile pentru efectuarea formalitatilor de extradare in Germania, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Ofițerii Poliției de Frontiera au depistat, sambata, pe Aeroportul Craiova, pe sensul de intrare in Romania din directia Italia, o femeie de 34 de ani, din Oradea, pe numele careia autoritatile judiciare din Germania au emis un mandat european de ...

- În orasul-port Hamburg nu va mai fi servita cafea în capsule si nici apa sau bere îmbuteliata în ambalaje de plastic. Iar curatenia se va face doar cu detergenti fara clor. Acestea sunt doar câteva din noile reglementari care au intrat în vigoare…

- Un șofer din Olanda a fost prins de polițiștii germani cu o adevarata avere ascunsa in rezervrul mașinii. Barbatul avea nu mai puțin de 770.000 de euro, infașurați in pungi de plastic, puși in rezervorul mașinii. Barbatul a fost prins in timp ce incerca sa treaca frontiera cu Germania. In timpul unei…

- Politistii de la Investigatii Criminale au prins un barbat pe numele caruia a fost eliberat un mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Germania. Tanarul de 23 de ani din Balcesti, judetul Valcea, se ascundea intr-un alt oras, la 60 de kilometri departare, dupa ce a comis mai multe…

- Jucatoarea franceza Marion Bartoli, care si-a anuntat revenirea in competitii dupa o pauza de peste patru ani, a primit un wild card la turneul de categorie WTA International de la Monterrey (Mexic), care va avea loc intre 2 si 8 aprilie.

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Studiu: 50% dintre olandezi nu se spala pe maini dupa ce merg la baie. Un sondaj Gallup, realizat in 2015, arata ca olandezii sunt cei mai puțin igenici oameni din Europa, ceea ce inseamna ca ei nu se spala la fel de des pe maini precum o fac romanii sau turcii dupa ce ies de la toaleta. Potrivit sondajului,…

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- BMT Romania este parte a BMT Internațional, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), care activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Joysxee Island aparține unui artist britanic și, contrar aparențelor, este doar o pluta mai mare, cu o suprafața de citeva sute de metri patrați. Și inca ce pluta! Una confecționata din sticle de plastic. La rindul lor, recipientele de plastic sint temeinic ținute laolalta de catre plase de mari dimensiuni.…

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Parlamentarii europeni au adoptat o rezoluție in vederea revizuirii orei de vara. Documentele prezentate parlamentarilor au aratat ca cele doua modificari ale orei, una in luna martie și cealalta in luna octombrie, au efecte negative asupra sanatații cetațenilor. Parlamentarii europeni au adoptat cu…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Mai multe pietre descoperite in Arabia Saudita ar putea rescrie istoria. Mai multe pietre antice descoperite recent in Arabia Saudita arata 6.600 de reperezentari ale vieții salbatice, dovedind ca regiunea a fost casa mai multor creaturi in timpurile preistorice. Gravarile in piatra, care au fost datate…

- BMT Romania este parte a Grupului BMT International, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), și activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Sute de sticle cu alcool contrafacut au fost capturate in urma unor perchezitii desfasurate de politisti in locuinta unei femei, de 66 de ani, din orasul Balti.In total, politia a ridicat aproximativ 250 de sticle cu rachiu si divin.

- Daca in romanul SF al scriitorului Gary Blackwood, The Dying Sun, populatia Statelor Unite este nevoita sa migreze in Mexic din cauza temperaturilor polare cauzate de o racire a soarelui, acum oamenii de stiinta se tem ca o situatie similara ar putea deveni realitate in viitorul apropiat.

- Lucratorii poștali din Mexic au avut parte de o surpriza de proporții cand au deschis unul dintre colete. In recipientul de plastic se afla un pui de tigru, sedat. Felina a fost gasita cu ajutorul cainilor de poliție care verifica pachetele expediate prin poșta. Lucratorii poștali din Mexic au avut…

- Peste 63.400 tigarete cu timbru de acciza au fost descoperite de politistii de frontiera din Iasi, impreuna cu inspectorii vamali, pe timpul desfasurarii unor actiuni specifice, in trenul accelerat care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti, ascunse si nedeclarate, in locuri special amenajate in…

- Un barbat de 37 de ani, din Titu, urmarit la nivel international pentru furt in banda organizata in forma agravanta si fraude informatice, a fost arestat pentru 15 zile, urmand sa fie extradat in Germania, potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES. Mandatul european de arestare…

- Raportul Corpului de Control arata ca s-au facut angajari ilegale, au fost platiți oameni care nu au venit nici macar o ora la serviciu și au fost achitate din bugetul de stat deplasari nejustificate, transmite Antena 3. 50 de ore de munca- 27.000 de lei O angajata a primit 27.000…

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA, scrie AGERPRES.Citeste…

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA. Cercetarea…

- Aproximativ zece schelete umane amplasate intr-o forma stranie circulara au fost descoperite intr-o groapa straveche din Mexic, din apropierea satului Tlalpan. Un grup de arheologi a realizat descoperirea la cativa metri de o cladire in care...

- Lidl trimite liceenii romani la studii in Germania si ii plateste cu pana la 1.800 de euro pe luna Lidl Romania lanseaza o noua ediție a programului Lidl Duales Studium, prin care le ofera tinerilor absolvenți de liceu oportunitatea de a studia in Germania, potrivit unui comunicat al companiei. Pentru…

- Olanda, Germania si Belgia nu sunt bine pregatite in eventualitatea unui accident la una dintre facilitatile nucleare situate in apropierea granitelor comune, releva un studiu citat miercuri de dpa.

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- O echipa de specialiști italieni se afla saptamana aceasta la Iași, in cadrul unui proiect de cercetare finanțat de Universitatea din Udine, privind manifestarea unei forme de depresie la femeile care emigreaza in Italia și-și lasa familiile in Romania. Odata cu dezvoltarea fenomenului exodului romanilor…

- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” in cooperare cu IDEA International a prezentat, astazi, raportul Starea Democrației Locale (SoLD) in Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Raportul de evaluare a democrației…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- COMPETITIE… Cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, “Fotbal Infinit”, a fost selectata in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin. Premiera mondiala a lungmetrajului va avea loc in cadrul evenimentului programat in perioada 15-25 februarie. Acesta…

- Echipele de fotbal ale Coreei de Sud si Irlandei de Nord se vor intalni in premiera, intr-un meci amical ce va avea loc pe 24 martie pe stadionul Windsor Park din Belfast, reprezentativa asiatica fiind calificata la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, informeaza BBC. Coreea de Sud a obtinut…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar…

- O noua cercetare publicata marti in jurnalul eLife sugereaza ca epurarea este o practica importanta in cadrul coloniilor de furnici actionand ca un mecanism de aparare contra infectiilor, informeaza Phys.org si UPI. O echipa de oameni de stiinta din mai multe tari a descoperit ca furnicile…

- Politistii Postului de Poliție Corcova au depistat, ieri, un barbat, de 39 de ani, urmarit internațional de autoritațile din Germania. Barbatul a fost preluat de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și prezentat Curții ...

- IVENTIV…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunse in bagajul si lenjeria intima ale unui cetatean din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul…

- Politistii din Constanța au prins pe aeroportul Mihail Kogalniceanu un cetațean turc care era urmarit international pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, fapte comise in Germania. Barbatul, care era rezident la București, voia sa fuga din țara pentru a scapa de arestare.