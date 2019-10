Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de boli pulmonare legata de utilizarea tigarilor electronice continua in Statele Unite, au declarat joi autoritatile federale din domeniul sanatatii, in timp ce autoritatile din Los Angeles intentioneaza sa interzica tigarile electronice cu arome, relateaza vineri

- "Decizia a fost luata cu gandul la impactul pe care tigarile electronice il au in randul tinerilor din ziua de astazi", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Finantelor, Nirmala Sitharaman."A devenit un lucru la moda incercarea de a le utiliza", a declarat aceasta.Potrivit…

- Numarul deceselor provocate de tigarile electronice, dispozitive folosite si de multi romani, continua sa creasca in Statele Unite. O a cincea persoana a murit din cauza unei boli la plamani dupa ce a utilizat un astfel de dispozitiv, potrivit digi24.

- O persoana a murit in statul american Illinois dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie severa din cauza fumatului de țigari electronice cu aburi, scrie BBC News. Experții americani investigheaza o boala pulmonara misterioasa și care este legata de utilizarea țigarilor electronice. Centrul pentru Controlul…

- Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au anuntat miercuri ca 153 de posibile cazuri de boli pulmonare severe asociate cu utilizarea tigarilor electronice au fost raportate in intreaga tara in ultimele doua luni, relateaza dpa. Nu au fost raportate decese in aceste…

- Ziarul Unirea Ultimul studiu al medicilor a scos la iveala noi date despre utilizarea țigarilor electronice. Efectele asupra corpului uman, analizate de americani Un nou studiu realizat de cercetatorii de peste ocean a scos la iveala modificarile produse la nivelul sistemului cardiovascular ca urmare…

- Autoritatile sanitare federale investigheaza aproape 100 de cazuri de afectare pulmonara legate de vapare si tigari electronice, in 14 state americane, majoritatea celor imbolnaviti fiind adolescenti si tineri adulti. O mare parte dintre acestia au fost spitalizati. unii aflandu-se la terapie intensiva…

- Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea…