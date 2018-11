Studiu History: Peste jumatate dintre romani cred ca George Enescu a avut cel mai mare impact pozitiv in muzica

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani considera ca George Enescu a avut cel mai mare impact pozitiv asupra muzicii romanesti din ultimii 100 de ani, arata un studiu realizat pentru postul de televiziune History. In plus, respondentii considera ca literatura este dominata de Mircea Eliade, in timp ce Henri Coanda…

- In timp ce 4 milioane si jumatate de salariati si pensionari traiesc in saracie si trag de bani de la o luna la alta, jumatate de milion de romani au venituri nete care trec de 5.000 de lei. Tabloul...

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European.

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea se intreaba retoric de ce procurorii nu sunt ingrijorati de violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei si in loc sa ancheteze protestarii violenti, ancheteaza jandarmii, care au procedat corect. Dragnea a spus ca jandarmii probabil sunt deja timorati,…

- Cresterea salariilor de baza ale medicilor si asistentelor medicale are un impact pozitiv restrans asupra tendintei de migratie, cu mult mai mic decat cel estimat, din cauza distorsiunilor pe care Legea salarizarii le-a introdus in sistemul de...

- Mai mult de jumatate dintre romani fac cumparaturi online, in general de pe telefonul personal, in cursul orelor de program, timpul alocat, in medie, in acest sens fiind de o ora si jumatate, conform unui studiu remis, marti, AGERPRES. Astfel, aproape 6 din 10 angajati romani admit ca fac cumparaturi…