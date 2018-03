Studiu: Fumatul poate creşte cu până la 60% riscul de pierdere a auzului Un studiu efectuat pe un numar de peste 50.000 de participanti a demonstrat un risc crescut de afectare a auzului in randul fumatorilor in comparatie cu persoanele care nu au practicat niciodata acest obicei.



Fumatul a condus la o crestere situata intre 20% si 60% a riscului de pierdere a acuitatii auditive.



Oamenii de stiinta au analizat date prelevate in urma verificarilor anuale ale starii de sanatate, printre aceste analize numarandu-se si testarea acuitatii auditive, si a completarii unui chestionar privind stilul de viata.



