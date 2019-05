Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in preajma Sarbatorilor Pascale, militarii Batalionului 811 Infanterie Dej desfașoara diferite activitați caritabile și sunt alaturi de copii, varstnici sau familii nevoiașe. Anul acesta, in Saptamana Sfintelor Patimiri, militarii Batalionului 811 Infanterie ”Dragonii Transilvani” din…

- De Paște ”se vor vinde 7,5 milioane de cozonaci” Cozonac. Foto: Arhiva. Presedintele ROMPAN, Aurel Popescu, estimeaza ca în acest an se vor vinde 7,5 milioane de cozonaci, iar pretul comparativ cu sarbatorile de Craciun nu a crescut. Aurel Popescu mai spune ca oamenii prefera…

- Singura constanta din viața haotica de artista a Alinei Eremia, in care se inghesuie concerte, repetiții, emisiuni și evenimente mondene, este atenția acordata alimentației și mai ales caloriilor consumate. Pentru ca trebuie sa arate perfect in orice moment, nu-și permite derapaje nici de sarbatori,…

- Aproape 7000 de companii sunt focusate, in aceste zile, sa produca și sa vanda cozonaci și alte tipuri de prajituri pentru masa de Paște a romanilor. Este un business extrem de profitabil, cu o marja de profit ridicata, care exploateaza tradițiile și obiceiurile de consum specifice romanilor. Un cozonac…

- Aproape 7000 de companii sunt focusate, in aceste zile, sa produca și sa vanda cozonaci și alte tipuri de prajituri pentru masa de Paște a romanilor. Este un business extrem de profitabil, cu o marja de profit ridicata, care exploateaza tradițiile și obiceiurile de consum specifice romanilor. Un cozonac…

- Romanii consuma si in acest an in jur de 7,5 milioane de cozonaci, chiar daca pretul acestui produs atat de cautat in perioada Sarbatorilor Pascale a inregistrat o crestere de pana in 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Unii patiseri au modificat preturile la cozonaci din cauza tarifelor mari…

- De Paste si Craciun, 74% dintre companiile din Romania, care aleg sa acorde de Paste beneficii extrasalariale, ofera tichete cadou angajatilor, arata datele Up Romania pentru anul 2018, publicate...

- Binecunoscuta cantareața Loredana Groza a vorbit despre fiica sa, Elena, și despre viața sa de familie. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru adevarul.ro, Loredana Groza a fost intrebata daca a simțit vreodata ca a sacrificat rolul de mama in favoarea carierei. Artista a raspuns: "Cu siguranta,…