Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut discutii cu ministrul de Finante si cu oficiali ai CNAS pe baza unor suspiciuni rezonabile. In urma discutiilor pe care le-am avut cu cei de la Antifrauda, cu cei de la ANAF, am ajuns la concluzia ca trebuie sa demaram niste actiuni de control comune, actiuni care au demarat in urma cu aproximativ…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, ieri, ample controale la cinci dintre furnizorii privati de servicii medicale, existand suspiciunea unor decontari facute de Casa Nationala de Asigurari de...

- In perioada 18-19 octombrie 2018 se primesc cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitati clinice, pentru persoanele asigurate din județul Teleorman, in limita fondurilor aprobate fiecarui…

- Fortele militare ale SUA, Turciei si Frantei trebuie sa paraseasca "imediat" Siria, a cerut sambata de la tribuna ONU seful diplomatiei siriene, Walid al-Moualem, indemnand totodata refugiatii sirieni sa revina in tara, informeaza France Presse. "Ele trebuie sa se retraga imediat si fara nicio…

- Furnizorii de servicii medicale vor avea obligativitatea sa prezinte lunar situatia fondurilor disponibile pentru consultatii, analize si investigatii paraclinice, astfel incat pacientii cu bilet de trimitere sa stie unde pot beneficia de aceste servicii medicale gratuit, promite Razvan Teohari Vulcanescu,…

- Forțele armate israeliene condama Siria pentru doborarea unei aeronove militare ruse, sugerand ca trupele siriene nu s-au "deranjat" sa se asigure ca niciun avion rusesc nu se afla in aer in momentul in care au inceput sa traga, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Forțele de…

- Dl ministru Orlando Teodorovici face politic incorect o constatare extrem de corecta, cu multe ramificatii, si care ne aduce de fapt la origini, si anume ca 5 milioane de romani contribuie la sanatatea tuturor celor 20 milioane care sunt asigurati.

- Guvernul va adopta, joi, un proiect pentru modificarea si completarea Programului national de diabet zaharat derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prin care pacientii diabetici vor beneficia dispozitive medicale moderne de monitorizare a glicemiei si de administrare a insulinei…