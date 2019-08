Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia din Romania privitor la conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului este permisiva in comparatie cu tarile din Uniunea Europeana. La noi in tara, unui sofer care este prins conducand sub influenta alcoolului i se anuleaza permisul de conducere, insa, dupa doi ani, fapta se prescrie…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata de IHF in prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial din acest an, programata vineri, la Tokyo, informeaza news.ro.Potrivit IHF, componenta urnelor valorice este: Franta, Rusia, Olanda, Romania (urna…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la alegerile europarlamentare pana la ora 09.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 09.00 un numar total de 487.960 de alegatori Prezența la nivel…

- Compania chineza Huawei a anunțat ca iși pregatește propriul sistem de operare pentru smartphone-uri care ar putea fi disponibil in China pana in toamna acestui an, anunța CNBC, potrivit mediafax.Richard Yu, CEO al afacerilor diviziei de bunuri de consum Huawei, spune ca o versiune internaționala…

- Incidentul intervine intr-un moment in care SUA, Japonia, Coreea de Sud si Australia au lansat manevre comune 'Pacific Vanguard', la care participa circa 3.000 de marinari in apropiere de insula Guam, in Pacific. Marina americana a precizat ca un distrugator si un vas de alimentare au traversat stramtoarea…

- O specie disparuta de oameni asemanatori neandertalienilor a populat platoul tibetan in urma cu peste 100.000 de ani si ar fi transmis genele care ii ajuta in prezent pe serpasi sa supravietuiasca la altitudini mari, conform unei descoperiri revolutionare citate de Press Association si Reuters. O mandibula…