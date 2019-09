Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii europeni par sa nu mai considere Statele Unite garant al securitatii Europei, preferand consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare strategica independenta si nonagresiva, arata un studiu efectuat de Institutul Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR).…

- In timp ce in Romania depașirea producție la hectarul de minciuni este politica de stat, noi date despre dezastrul economic provocat de PSD au fost publicate de catre Uniunea Europeana ”Datele publicate recent de catre Oficiul de Statistica al Uniunii Europene sunt relevante pentru „performanța” guvernarii…

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, a cerut miercuri, intr-o declarație susținuta in Parlament, creșterea subvențiilor agricole alocate de la Uniunea Europeana și scutirea fermierilor de plata redevențelor pentru pașuni. In opinia deputatului bistrițean, statul roman ar trebui sa obțina…

- Compania Iridex Group Plastic a participat la workshopul ”Valorificarea energetica și materiala a deșeurilor” organizat de Universitatea Politehnica București (UPB) in cadrul proiectului PROVED, Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materiala și energetica a deșeurilor, alaturi…

- Prețul mediu al laptelui in Romania (de natura mixta), in luna mai 2019, a fost printre cele mai mici din Uniunea Europeana, 28,7 euro/100 kg, in conditiile in care media Uniunii Europene este de 33,8...

- La nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul intern brut in primul trimestru din acest an, cu 4,5% din PIB, in conditiile in care, in zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5% din PIB iar Uniunea Europeana a avut deficit guvernamental de…