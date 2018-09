Stiri pe aceeasi tema

- Dieta mediteraneana, bazata de fructe, legume proaspete, nuci si peste, ar putea contribui la scaderea cu o treime a riscului de aparitie a depresiei, potrivit unui studiu publicat in revista Molecular Psychiatry, informeaza PA. In schimb, o dieta bogata in grasimi saturate, glucide si…

- Dietele bogate in carbohidrati contribuie la reducerea greutatii corporale si a cantitatii de grasime si imbunatatesc totodata functia insulinei, sugereaza un studiu publicat in jurnalul Nutrients, scrie agerpres.ro.

- Pomelo poate fi consumat pentru prevenirea si in tratarea racelilor si a gripelor. De asemenea, stimuleaza sistemul imunitar. Ajuta in diverse boli, fiind folosit in prevenirea cancerului, in boli ale aparatului circulator sau in cazul varicele, hemoroizilor si al durerilor articulare, transmite Agerpres.ro…

- Dieta mediteraneana, proclamata drept reteta pentru o viata sanatoasa deoarece contribuie la prevenirea a numeroase afectiuni, ofera beneficii si in cazul in care este adoptata la o varsta inaintata putand reduce riscul de deces, conform unui studiu realizat in Italia, citat de The Guardian. Desi oarecum…

- Compusul cannabidiol non-psihoactiv prezent in medicamentele pe baza de marijuana ar putea avea efecte pozitive pentru copiii diagnosticati cu epilepsie severa, in cazul careia alte tratamente pentru aceasta tulburare neurologica nu sunt eficiente, conform unui studiu efectuat in Australia, citat de…

- Spre deosebire de alte diete, cea nordica nu se refera la taierea caloriilor sau la eliminarea carbohidratilor. Dieta „revolutionara” nu este chiar nou aparuta. In 2004, unii dintre cei mai buni bucatari din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia si Suedia si-au unit fortele pentru a crea „manifestul…

- Dieta mediteraneana. Ce sa mananci Carne rosie – nu trebuie consumata mai mult de cateva ori pe luna Dulciuri – optati pentru fructe Oua – 4 pe saptamana, incluzandu-le pe cele din alimentele procesate Carne de pui – de cateva ori pe saptamana, indepartati pielea Peste…