STUDIU: Diabetul gestaţional creşte riscul de prediabet şi obezitate în cazul copiilor Studiul international, care a analizat si monitorizat hiperglicemia si efectele adverse asupra evolutiei sarcinii (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Follow-Up Study - HAPO FUS), a vizat 4.160 de copii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, care au luat parte, partial sau total, la un test oral de toleranta la glucoza si ale caror mame au suferit de diabet gestational la 28 de saptamani de sarcina. ''Studiul nostru demonstreaza ca independent de greutatea sau de predispozitia genetica pentru diabet a unei mame, nivelul glicemiei sale din timpul sarcinii creste independent de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

