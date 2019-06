Studiu despre Pentagon. Adevărul a ieșit la iveală Potrivit studiului menționat, in 2017, Pentagonul a emis circa 60 de milioane de tone de gaze cu efect de sera. Ceea ce face din aceasta instituție un poluator important, pentru ca, daca ar fi un stat s-ar plasa pe locul 55 in topul celor mai mari populatori ai lumii. Adica in fața Portugaliei sau Suediei, spre exemplu, clasate pe locurile 57 și, respectiv, 65. Deplasarea de trupe și armament "cantarește" 70% din acest consum de energie, datorat in special utilizarii avioanelor și a carburanților diesel. Citește mai multe in articolul de pe dcbusiness.ro. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

