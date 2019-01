Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de fericire al oamenilor care obisnuiesc sa ofere se mentine constant, sau scade intr-un ritm mult mai lent, spre deosebire de situatia in care ei ar fi beneficiarii darurilor respective. Acestea sunt concluziile unui studiu publicat in jurnalul „Psychological Science“.

- Te-ai intrebat deseori de ce din ce in ce mai mulți barbați opteaza pentru un stil de amenajare modern, contemporan, tinzand spre o imagine de ansamblu minimalista? Ai vrea sa le ințelegi aceasta preferința estetica, dar nu ai avut oportunitatea sa gasești raspunsuri care sa te mulțumeasca? Majoritatea…

- Daca pana acum se credea ca fumatul afecteaza doar fertilitatea fumatorului, un studiu al unei universitati din Suedia arata ca acest viciu afecteaza si urmasii. Barbatii cu tata fumator au o concentratie a spermei cu 50% mai mica fata de cea a barbatilor cu tati nefumatori.

- Doua femei, ambele in varsta de 40 de ani, si-au incheiat socotelile cu viata brusc si foarte nedrept, din cauza unor soferi inconstienti. Multi vor spune ca au plecat intr-o lume mai buna, insa realitatea este ca mai aveau foarte multe de facut aici. Erau in primul rand mame, iar golul ramas in ...

- Mii de copii din Marea Britanie sunt supusi anual in mod ''inutil'' interventiilor chirurgicale de indepartare a amigdalelor, sugereaza un studiu efectuat recent in aceasta tara, citat de Press Association. Cercetatorii britanici sustin ca sapte din opt copii carora le…

- De cate ori ai ajuns acasa și te-ai suparat ca barbatul de langa tine nu a remarcat schimbarea de look pe care ți-ai facut-o? Te-ai gandit vreodata ca poate și barbații au nevoie sa fie complimentați din cand in cand? Iata ce zice specialistul in hairstyling, Aurelian Rash.

- Nivelul salariului minim pe economie, chiar si dupa ce va fi majorat la 2.080 lei brut, este absolut insuficient pentru un trai decent, adica pentru acoperirea tuturor nevoilor biologice si sociale generale. Un studiu complet, care cuprinde toate produsele absolut necesare vietii, de la hrana si articole…

- In acelasi timp, mai mult de jumatate (56-) dintre romani declara ca fac parte dintr-o familie traditionala, iar pentru 63- dintre acestia familia moderna ramane aspirationala, procentul fiind constant fata de 2017. Cercetarea iSense Solutions arata faptul ca romanii vad familia moderna ca pe una in…