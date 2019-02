Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor initiale, Guvernul urma sa trimita proiectul bugetului de stat in Parlament sambata, parlamentarii urmand sa aiba la dispozitie timp pentru depunerea amendamentelor de sambata, de la ora 16.00 pana luni la ora 12.00, potrivit unor surse politice. Votul final era preconizat…

- Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala, se arata intr-un mesaj transmis de PSD pe pagina de Facebook a partidului. In postare se arata ca, daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, iar in jurul Romaniei euro scade, atunci cresterea…

- ​PSD susține luni, într-o noua postare pe Facebook, ca creșterea euro este artificiala și se întreaba ce masuri ia Banca Naționala a României (BNR). "Ce face BNR care are obligația sa supravegheze sistemul bancar și sa asigure stabilitatea cursului de schimb?", se întreaba…

- 'Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE. De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa…

- „Mi-am depus demisia din PSD și adeziunea la grupul parlamentar in care regasesc valorile pe care le-am susținut și le susțin in continuare. La PRO Romania”, a scris Mocioalca pe pagina sa de Facebook. El a continuat precizand ca: „este nedrept și umilitor ca eu, asemenea unor alți colegi ai mei din…

- ”Romania abandonata! Demisia lui Victor Negrescu se inscrie din toate punctele de vedere in logica in care PSD si ALDE trateaza Romania si ii trateaza pe romani. Sa iti abandonezi tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei doar pentru ca stii ca va fi un…

- ”A demisionat ministrul 20 19. Domnule Presedinte Orban, domnule Presedinte Barna, a demisionat ministrul responsabil de pregatirea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 Ianuarie. Demisia ministrului Negrescu demonstreaza ca Guvernul Dancila nu este pregatit sa preia Presedintia rotativa…