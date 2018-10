Studiu: Depresia mamei influenţeaza imunitatea copilului In cadrul studiului "Depresia si Anxietatea" (Depression & Anxiety, 2018) au fost monitorizati 125 de copii inca din momentul nasterii pana la varsta de 10 ani. Atunci cand acestia au implinit varsta de 10 ani le-a fost masurat atat nivelul de cortizol din organismul copiilor si cel din organismul mamelor, cat si nivelul de imunoglobulina IgA –markerii biologici de stres, precum si teste care indica autoimunitate, scrie sciencedaily.com [1]. De-a lungul studiului au fost observate si relatiile dintre mame si copii. Concluzia? Mamele cu episoade de depresie au avut un nivel mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

