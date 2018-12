Stiri pe aceeasi tema

- Delfinii formeaza ''prietenii de durata'' si se organizeaza in cete, insa ocolesc alte grupuri de semeni, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa internationala de cercetatori, condusa de Universitatea St Andrews din Scotia, a studiat timp de peste 16 ani comportamentul…

- China a dinamitat o secțiune de cinci kilometri a raului Amur, care se invecineaza cu Rusia, pentru a sparge stratul de gheața care inca o acopera și pentru a preveni caderile cauzate de accidente in rau.

- World Wildlife Fund a emis recent un raport alarmant in care sustin ca oamenii sunt direct responsabili pentru disparitia a circa 60% din toate speciile de mamifere, pesti, pasari si reptile in doar mai putin de jumatate de secol.

- Cainii Labrador Retriever cu blana ciocolatie traiesc mai putin in comparatie cu cei cu blana neagra sau aurie, din aceeasi rasa, cel mai probabil din cauza consangvinizarii, conform unui studiu realizat in Australia, citat luni de DPA. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Sydney a studiat…

- Oamenii extermina specii de animale si plante atat de repede incat mecanismul de aparare al naturii, evolutia, nu poate tine pasul. O echipa de cercetatori de la Universitatea Aarhus din Danemarca si Universitatea Gotenborg a calculat ca...

- Oamenii politici nu sunt veniti de la Dumnezeu, ci vin din industrie si sunt captivii unor grupuri de interese legitime sau ilegitime, a afirmat, luni, academicianul Daniel Daianu, cu prilejul lansarii noului sau vo...

- Oamenii de știința trag un semnal de alarma! Un gest pe care il fac foarte mulți oameni poate cauza pneumonie. Potrivit unui nou studiu, publicat in European Respiratory Journal, daca te scobești in as te poți imbolnavi de penumonie. In momentul in care iți introduci degetul in nas, in organism poate…