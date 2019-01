Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la University of Gothenburg a gasit ca atunci cand nou-nascutii traiesc cu animale de companie in casa, acestia se dezvolta cu mai putine alergii si alte boli. In lucrarea publicata in PLOS ONE, grupul descrie in detaliu rezultatele la care au ajuns.

- Cu toate acestea, celebrul medic hollywoodian considera ca este greu de descoperit efectul pe care fiecare inghititura de alcool il are asupra organismului in conditiile in care atat de multi factori pot avea o influenta negativa asupra sanatatii. Multe studii sustin ca vinul, berea sau lichiorul…

- O femeie din nordul orasului Ontario, Canada a fost acuzata de practici de vrajitorie cu doar doua zile inainte ca aceasta infractiune arhaica sa fie eliminata din Codul Penal, potrivit CBC News. Politia din Timmins sustine ca femeia cerea bani pentru a evitarea unui eveniment „catastrofal”.

- Femeile ar trebui sa aștepte cel puțin un an intre sarcini pentru a reduce posibilele riscuri pentru sanatatea mamei și a copilului, arata un nou studiu. Vestea este imbucuratoare pentru parinții care nu vor sa respecte recomandarea actuala de 18 luni facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. Diferențele…

- Doua italience au fost castigatoarele celei de-a doua editii a Competitiei Mondiale de Tiramisu care s-a desfasurat la Treviso (nord-est), orasul care revendica paternitatea acestui desert si la care au participat concurenti din Europa, Canada, Brazilia, Rusia, Japonia si China, relateaza miercuri…

- Cafeaua ar putea reduce riscul de dezvoltare a bolilor Alzheimer si Parkinson, conform rezultatelor unui studiu realizat recent de o echipa de cercetatori din Canada, citat de Science Daily si Metro.co.uk. ''Consumul de cafea pare sa prezinte o anumita corelatie cu o scadere a riscului de a…