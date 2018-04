Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au inceput deja sa se pregateasca pentru masa de Paști, dar trebuie sa pregateasca mai mulți bani, pentru ca verdețurile și carnea de miel s-au scumpit fața de anul trecut. Cozile la carnea de miel și oua se formeaza inca de la primele ore ale dimineții in piațe. Clienții se grabesc sa termine…

- Curtea de Apel Cluj a decis ca cele 11 persoane arestate in lotul ”farmaciștilor online”, din care patru erau șefi rețelei, trei farmaciste, și alte patru persoane care susțineau vanzarea de medicamente, sa fie eliberați din arest.

- Romanii sunt dispusi sa cheltuiasca intre 300 si 600 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea (89%) alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online, remis miercuri AGERPRES . Cu toate…

- Sarbatoarea Pastelui este pretextul perfect al romanilor pentru o escapada alaturi de cei dragi, astfel ca aproape un sfert dintre romani si-au facut deja planuri de calatorie. In topul preferintelor de calatorie se numara Bucovina (33%), Transilvania (27%) si Valea Prahovei (24%), potrivit…

- Deși comerțul online din Romania este in crestere, iar retailerii online locali și-au diversificat tot mai mult ofertele, exista o tentație importanta a platformelor internaționale de cumparaturi online in special in randul tinerilor. Romanii, cu un apetit ridicat pentru shopping, sunt atrași de prețurile…

- Pestele, mielul, ouale si branzeturile trebuie cumparate din locuri autorizate, atrag atentia specialistii in nutritie si cei de la protectia consumatorilor, mentionand ca in perioada premergatoare Floriilor si Pastelui e nevoie de mai multa prudenta.

- Aproape 40% dintre romanii care vor sa isi schimbe locuinta intentioneaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre acestia isi doresc sa se mute in aceeasi localitate, arata raportul "Cunoasterea extinsa a clientului de imobiliare online", realizat de catre Storia.ro cu ajutorul D&D Research.…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- BIHOR COUTURE este cea mai noua marca de haine romaneasca, ale carei creații sunt facute de aceiași meșteri pe care Dior i-a copiat in colecția sa din 2017. Magazinul online a fost creat pentru a ajuta meșterii artizani sa iși vanda produsele. „Bihor Couture nu este doar un brand care…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, faciliteaza transferurile online intre Spania și Romania. Incepand din 2018, clienții TransferGo pot efectua transferuri catre și dinspre Spania, cu comisioane fixe, indiferent de suma transferata. Transferurile online au devenit o componenta…

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajatii si le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, platforma online de beneficii extrasalariale. In medie, optiunile angajatilor…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, remis joi, AGERPRES. De asemenea, conform documentului, 17% dintre romanii din…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. Comertul de profil din tara noastra este controlat, in proportie de 83%, de investitorii straini, in timp ce in sectorul de productie, business-ul apartine, in majoritate (62%) firmelor locale, arata…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- O campanie de marketing reusita de sarbatori incepe din timp. Magazinele online pot invata de la marii comercianti si isi pot face publicitate eficient fara sa aloce sume uriase de bani sau sa plateasca specialisti pentru strategia de marketing. Iata cateva sfaturi practice care pun baza unei o campanii…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Pe lista investițiilor pentru care se aloca bani de la bugetul local in 2018 este inclus și un studiu de oportunitate pentru parcul industrial. Iar pentru realizarea acestui studiu se aloca 90.000 lei. Deci, la aproape trei ani de cand Consiliul Local Campina și-a dat acordul de principiu pentru asocierea…

- Romanii sunt pasionati de jocurile de noroc, iar in ultimii ani s-a observat o scadere a activitatii in zona de loterie si un interes mai mare spre pariuri sportive, sloturi si alte jocuri de cazino. Au crescut densitatea de oferte si volumul total al pietei pe segmentul offline, dar a aparut bine conturata…

- La 16 ani, Vlad Tofan devenea deja antreprenor prin deschiderea unui magazin pentru barbati in orasul natal, Husi. A continuat sa dezvolte afacerea in paralel cu studiile. Fara sa cocheteze vreodata cu stabilitatea unui loc de munca intr-o multinationala, a transformat micul magazin de 32 de metri…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Majoritatea cumparatorilor europeni online fac achizitii din marketplace, adica platforme online pentru terti comerciant, pentru ca acolo gasesc cele mai mici preturi, arata un studiu realizat de UPS. Ce alte preferinte mai au consumatorii europeni.

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Nu suntem nici fruntasii, nici codasii Europei la ore muncite. Romanii lucreaza in medie, putin peste 40 de ore pe saptamana. Cu o ora mai mult decat francezii, dar si cu peste o ora mai putin decat englezii si austriecii. Calculele apar intr-un studiu Eurostat, potrivit stiri.tvr.ro Eurostat compara…

- Pentru a obtine documentele necesare oficializarii a patru evenimente de viata (casatoria, divortul, nasterea si decesul), romanii ar putea evita, in scurt timp, supliciul deplasarii la ghisee si al statului la cozi interminabile. Motivul e simplu: incepand de saptamana viitoare, potrivit anuntului…

- O fabrica de haine, inscriptionate cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele ar fi fost comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare.

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Romanii continua sa isi doreasca produse vestimentare, incaltaminte si accesorii de la branduri de top, astfel ca si-au marit bugetul mediu pe care l-au alocat, de la 150 de lei, in perioada ianuarie-iunie, la 245 de lei per produs, in intervalul iulie-decembrie 2017. In a doua jumatate a anului…

- Peste 90% dintre cumparatorii de masini second-hand merg pe incredere si nu verifica istoricul autoturismelor inainte de cumparare, reiese dintr-o analiza realizata de autoDNA.ro pe baza rapoartelor de verificare a istoricului masinilor emise in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, vine in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie. Doclandia.ro va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De ...