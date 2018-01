Studiu de caz: Ce inseamna, de fapt, inovatia in imobiliare?

Stiri pe aceeasi tema

- Ți s-a intamplat cu siguranța sa visezi ca a murit o persoana iubita, scrie realitatea.net.Daca visezi repetat ca moare aceeași persoana iubita, analizeaza-ți potențialele sentimente negative fața de persoana respectiva.

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

- Poate ati prins si voi ideea aceasta, ca uneori perioada sarbatorilor se transforma intr-o aniversare in care uitam chiar de „aniversat". Daca nu v-ati pus pana acum aceasta intrebare, va invit sa va ganditi: ce-ar fi sa faceti petrecere de ziua voastra, sa va invitati prietenii, ...

- Un lider de succes in Romania e cel ce isi motiveaza angajatii, gandeste strategic, e deschis la schimbare, citeste mult si se perfectioneaza continuu. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu numit „Profilul liderului din Romania“, realizat de compania Mkor Consulting. Cercetarea a fost facuta…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, a sustinut o declaratie in sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989, in care a aratat ca nu toti romanii au suferit de pe urma comunismului si ca uneori printre victime s-au insailat calaii."Fiecare…

- Institutiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenti, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% si noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenti), arata o cercetare a KPMG. Iata alte domenii de interes…

- Prin anularea din 14 decembrie a reglementarilor privind neutralitatea internetului se deschide calea catre scenarii in care providerii de internet pot taxa utilizatorii pentru accesarea unor pagini precum Facebook sau Instagram.

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat […]

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Mașinile electrice vor avea costuri de producție similare cu cele cu motoare cu combustie interna in 2025, potrivit unui studiu care evidențiaza ca reducerea timpului de incarcare va fi esențiala pentru creșterea vanzarilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a scris miercuri pe Facebook ca, in cazul in care conducerea PSD nu il da afara din partid pe senatorul Serban NIcolae dupa jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirau, inseamna ca isi asuma public comportamentul deviant al acestuia. ”In cazul in care conducerea…

- Adolescenții ai caror parinți sunt distanți și care rareori se intereseaza de ceea ce simt copiii lor au mai multe ganduri suicidare prin comparație cu cei care beneficiaza de mai multa atenție din partea adulților, potrivit unui studiu publicat marți și citat de AFP. Aceasta cercetare releva…

- "Stimați romani, 1 Decembrie inseamna, inainte de toate, solidaritate. 1 Decembrie este ziua in care noi sarbatorim ceea ce ne unește ca popor, dovedind ca avem puterea sa lasam deoparte ceea ce ne dezbina. Este ziua in care noi suntem chemați sa aratam ca avem ințelepciunea de a alege bucuria unei…

- Bureții de mare sunt cei mai vechi stramoși ai tuturor animalele vii de pe Terra, inclusiv ai omului, au anunțat autorii unui studiu publicat joi, care a pus capat uneia dintre cele mai aprinse dezbateri din cadrul comunitații științifice.

- Inchirierea unei proprietati e o buna modalitate de a castiga bani in plus, relativ facila. Insa, inainte de a da cheile casei tale unei persoane complet straine, trebuie sa stii ca exista si anumite riscuri. Asadar, inainte de a-ti inchiria locuinta, raspunde-ti la cateva intrebari si abia apoi ia…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la cea de-a noua editie a Summit-ului European privind Inovarea, unde a spus ca inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea Europei si la bunastarea societatii si a cetatenilor, se arata intr-un comunicat al MAE…

- Un studiu a gasit o modalitate de a obține efectele pe care le resimte corpul tau atunci cand te imbeți fara sa bei alcool și sa socializezi cu prietenii. Vrei sa știi și tu cum poți sa te imbeți fara sa bei alcool? Iata ce spun oamenii de știința! Vrei sa te imbeți fara sa bei alcool? Iata ce poți…

- De patru ani, antrenorul Alexandru Valah ii ajuta pe oameni sa slabeasca intr-un mod sanatos și un timp cat mai scurt printr-un program conceput de el insuși. Am profitat de asta pentru a afla cate ceva despre ce inseamna sa ai un „stil de viața sanatos“: se poate sport fara dieta? Dar dieta fara sport?…

- Bucuresti, 23 nov /Agerpres/ - Diferentele de consum de medicamente inovatoare in mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla nu doar in urma unor tari dezvoltate din vestul Europei, dar si in urma multor tari din regiunea central si est-europeana, conform

- Ce inseamna cand visezi despartire? Starea pe care ne-o induce un vis se poate mentine pe parcursul a cateva ore dupa ce ne-am trezit, iar daca visul a fost unul agitat, efectele neplacute se fac simtite imediat.A

- Un cutremur major ar pune la grea incercare sistemul de sanatate romanesc. Mai exact, un seism de sapte pe Richter cu epicentrul in Vrancea ar face ravagii: 6.500 de persoane si-ar pierde viata si alte 10.000 ar fi ranite. Iar in aceste conditii mortii nu ar avea unde sa fie dusi, iar ranitii de cine…

- „In contextul in care proiectul OUG 79/2017 privind modificarile la Codul fiscal a fost avizat negativ in Consiliul Economic si Social de catre toate partile (sindicate, patronate, societate civila), iar solicitarea catre Avocatul Poporului de a sesiza neconstitutionalitatea acestui act normativ…

- “Imigranti”: ce inseamna in 2017 In SUA, tara tuturor posibilitatilor, categoria de “imigrant” a capatat, de-a lungul timpului, diverse conotatii, odata cu perspectiva legislativa pe care fiecare guvern american a ales sa o urmareasca. In luna august, Donald Trump a anuntat schimbarile pe care legile…

- Persoanele varstnice incapabile sa identifice mirosuri simple prezinta un risc crescut de mortalitate in cinci ani, arata un studiu publicat in revista americana PLOS ONE si preluat de APF, scrie realitatea.net.

- Echipajul de la Ambulanta a plecat in misiune vineri, la ora 11.30 si, chiar daca distanta dintre Vaslui si comuna Tacuta este de 45 de kilometri, pacienta a ajuns la spital dupa mai bine de doua ore, deoarece la intrarea in localitate drumul era impracticabil, astfel ca echipajul a fost nevoit…

- Sindicatele din Politie cer masuri de protectie pentru politisti, prin sanctionarea mai drastica a ultrajului. Asta in conditiile in care politistii romani sunt printre ultimii din Europa in ceea ce priveste echipamentele de interventie, potrivit unui studiu realizat de European Police Union.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a valorificat, prin licitatie, un ansamblu de bunuri imobiliare din dosarul RAFO, pretul de adjudecare fiind de 4,95 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat transmis miercuri. Pretul de pornire al celei de-a treia licitatii a…

- Cresterea salariului minim brut pe economie de la 1.450 la 1.900 de lei la inceputul anului 2018 pare a fi mai mult o masura electorala decat una care sa vina in ajutorul dezvoltarii tarii noastre. Primul semnal de alarma a venit din discursul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Si nu…

- Grasimile "bune" sunt grasimile nesaturate, grasimile de natura vegetala sau grasimea de peste.Daca ne referim la grasimile vegetale, atunci este bine sa consumam ulei de floarea soarelui sau ulei de masline. De multe ori consumul de ulei este in exces, crezand ca facem un lucru bun. Nu ar trebui…

- Jean-Pierre Stassen si-a petrecut mai bine de jumatate din viata in industria cidrului. Nici nu se putea altfel dat fiind ca este a patra generatie a familiei sale implicata in domeniu si in businessul fondat de strabunicul sau in 1895. Business care poarta numele familiei. Stassen.

- Politia joaca ping-pong cu banda "englezeasca". "Ii sfideaza pe cetațenii simpli și corecți!" Poliția clujeana insista sa aiba la dispoziție o banda pe strada Decebal. Studiu de caz. Marți, ora 9.30. Ne așezam pe trotuar și așteptam. Nu prea mult. Vine deja prima mașina și nu are numar de înmatriculare…

- Atunci cand vrei sa mananci ceva rapid și ieftin iar de multe ori alegi o supa instant cu taiței (noodles). Taițeii sunt insa “moartea la punga”. La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la Universitatea Baylor, scrie realitatea.net.

- "Daca jucatorii au baut, ii voi amenda!", a spus Vasile Miriuta, la finele meciului Aerostar Bacau - Dinamo 0-1, din cadrul 16-imilor Cupei Romaniei. Antrenorul a fost pus intr-o situatie ingrata de capitanul echipei sale chiar inaintea partidei de la Piatra Neamt. ProSport a scris in exclusivitate…

- Deși pare departe de realitate, existența conflictului la locul de munca poate fi un indiciu al unei organizații sanatoase. A nu fi mereu în acord cu șefii, a evita un coleg sau altul, a avea ”probleme cu oamenii” - toate acestea sunt o realitate care nu poate fi ștearsa într-un…

- Stratul de gheața din Arctica s-ar putea subția intr-un ritm mai rapid decat se estimase deoarece zapada sarata de la suprafața influențeaza negativ acuratețea masuratorilor satelitare, conform unui nou studiu realizat la Universitatea Calgary, publicat ieri, informeaza Argerpres.

- Cu cateva zile inainte ca Apple sa demareze precomenzile pentru mult-așteptatul iPhone X, un studiu realizat de firma de brokeraj Bernstein arata o cerere substanțiala, nu excepționala, pentru noul dispozitiv, aproximativ o treime din respondenți intenționand sa cumpere telefonul, transmite Reuters.…

- O directiva a Uniunii Europene interzice sub orice forma și in orice situație incalcarea prezumției de nevinovație. In toate declarațiile și comunicarile publice care se fac. Conform lui Florin Iordache, fost ministru al Justiției, Romania trebuie sa puna in aplicare aceasta directiva in prima parte…

- Daca vrei sa iți cumperi un apartament cu 2 camere, ai un buget destul de limitat, dar vrei sa stai cat mai aproape de centrul Capitalei, poți sa incepi cautarea pentru locuința ideala in sectorul 1, in zona Gara de Nord. Aici ai la dispoziție o serie de tramvaie, troleibuze și autobuze care asigura…

- 40% din cazurile de cancer diagnosticate in SUA sunt legate de fumat, informeaza un studiu federal dat publicitații joi, relateaza AFP.In SUA, fumatul este in scadere neta de decenii in randul adulților, dar ramane totuși principala cauza evitabila a cancerului, subliniaza raportul Centrului…

- Jurnalistii de la unele institutii media continua sa scrie stirile cu abateri de la normele deontologice. Materialele contin elemente de propaganda. Institutiile media ai caror proprietari fac parte sau simpatizeaza formatiuni politice continua sa transmita prin stiri continut tendentios si manipulator,…

- Sunt sau nu centralele de apartament o potențiala cauza de imbolnaviri? Primarul Nicolae Robu vrea un studiu care sa ofere o explicație asupra numarului tot mai mare de timișoreni diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Acesta ar urma sa fie finanțat de la bugetul local.

- In 2017 comportamentul de plata in randul consumatorilor romani s-a imbunatațit ușor comparativ cu 2016 in ceea ce privește plata la timp a facturilor. In prezent 74% dintre facturi sunt platite la timp, ceea ce este echivalent cu o creștere de doar 1 punct procentual in comparație cu anul precedent.…

- Mai multi deputati ALDE au depus un proiect de lege privind venitul minim garantat, prin care vor sa descurajeze ca oamenii "lenesi care nu vor sa munceasca" sa primeasca ajutor social. Astfel, ei propun, printre altele, cei care beneficiaza de ajutor social sa presteze actiuni sau lucrari de interes…

- Specialiștii trag un semnal de alarma: in Romania sunt tot mai mulți copii și tineri care au probleme cu greutatea. Astfel, anul trecut, aproape 20% dintre fete și 30% dintre baieți erau supraponderali, iar 5% dintre fete și 11% dintre baieți au fost diagnosticați cu obezitate. La cealalta extrema,…

- In ultimii ani, prețurile apartamentelor scoase la vanzare au crescut semnificativ in principalele orașe din Romania, ajungand sa fie, in medie cu 30,5% mai mari fața de cea mai mica valoare consemnata de la declanșarea crizei pana in prezent. Astfel, daca in decembrie 2014 un apartament cu 2 camere…

- Suma medie solicitata pentru apartamentele vechi si noi scoase la vanzare la nivel national a cescut in luna septembrie cu 1,9%, de la 1.141 de euro pe metru patrat util la finele lunii august, pana la 1.163 de euro pe metru patrat util, pretul actual fiind cu 30,5% peste cea mai mica valoare consemnata…

- Asteptarile companiilor legate de evolutia businessului propriu s-au deteriorat in a doua jumatate a anului, 20% dintre firme prognozand o scadere a profitului, fata de doar 6% la inceputul anului, iar apetitul pentru investitii s-a erodat, 26% dintre firme spunand acum ca nu au astfel de planuri,…