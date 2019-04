Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70% dintre romani cred ca datoriile sunt o problema care trebuie rezolvata cat mai rapid posibil, in timp ce 15% apreciaza ca acestea sunt o problema minora pentru care se va gasi o solutie, potrivit unui studiu Kruk Romania. În ceea ce priveşte obiceiurile de cumpărare, 88% dintre…

- Un sondaj amplu realizat in UE de catre Consiliul Afaceri Externe (ECFR) dezvaluie principalele preocupari ale cetatenilor europeni. Sondajul, realizat in 14 tari din Uniunea Europeana, arata ca tarile din sudul si estul Europei sunt mai ingrijorate de...

- Tuberculoza ramane o "provocare majora de sanatate" in Asia Centrala si Europa in pofida unei scaderi a cazurilor inregistrate, au anuntat marti doua agentii regionale in domeniul sanatatii, scrie agerpres.ro.Un numar estimat de 275.

- Mii de romani au parte de vești bune! Dupa punerea in aplicare a bugetului, salariul mediu va putea crește excepțional ajungand la o suma record. Citește AICI care va fi valoarea salariului mediu...

- ​Greșelile la job sunt adesea criticate de catre șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate. Astfel, patru din zece angajați români spun ca au primit critici de la șeful lor atunci când au facut o greșeala, dintre care cei mai mulți (63,3%) au fost criticați între…

- Site-ul SEAP pe care instituțiile statului il folosesc pentru a face achiziții publice, a funcționat luni de zile cu eroare majora. Eroarea ii impiedica pe toți cei interesați sa vada contractele cu miza mare, cele care depașesc suma de 100.000 de euro. Totul a ieșit la suprafața in urma unei anchete…