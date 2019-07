Stiri pe aceeasi tema

- Timpul mediu petrecut de copiii mai mici de doi ani in compania unor dispozitive electronice precum telefoane mobile si tablete este o problema scapata de sub control, sugereaza o noua cercetare realizata de experti australieni din domeniul sanatatii si preluata de Xinhua. Potrivit unui…

- Copiii sunt printre cei mai vulnerabili pe timpul caniculei, deoarece organismul lor nu face fața temperaturilor ridicate la fel de bine ca al adulților. NICIODATA nu trebuie lasați singuri in mașina, deoarece temperatura poate crește foarte mult intr-o asemenea zi. Conducatorii auto care se deplaseaza…

- Urmeaza doua zile de odihna, cand mulți cetațeni prefera sa-și petreaca weekend-ul in oraș sau in afara lui. In acest context, INP va informeaza ca Serviciul Hidrometrologic de Stat a anunțat, pana pe 16 iunie, cod galben de canicula.

- Un studiu recent a descoperit o legatura directa intre timpul petrecut in fata ecranului si simptomele de insomnie ale copiilor si adolescentilor.Cu cat adolescentii petrec mai mult timp in fata calculatorului, telefonului sau a tabletei, cu atat au mai multe probleme cu somnul.

- Potrivit biologilor de la Swarthmore College, ovulele sunt cam pretentioase si se lasa greu "cucerite". "Ovulul initiaza un dialog cu spermatozoidul, nu-l", spune Scott Gilbert, seful echipei de cercetatori. Potrivit acestuia fertilizarea nu are principiul "Cine ajunge primul!" ci "Cine este ales…

- Copiii sub trei ani nu ar trebui sa se uite deloc la televizor sau sa se joace pe tablete, in timp ce cei cu varste intre trei și patru ani nu ar trebui sa petreaca mai mult de o ora pe zi in fața ecranelor, a spus miercuri Organizația Mondiala a Sanatații.

