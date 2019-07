Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile vor fi si mai radicale in cazul regiunilor tropicale. Orase mari precum Kuala Lumpur, Jakarta si Singapore vor suferi din ce in ce mai des din cauza fenomenelor meteo extreme, conform studiului publicat de revista stiintifica PLOS ONE, realizat de o echipa de cercetatori de la universitatea…

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra, conform unui studiu dat publicitatii miercuri si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist al incalzirii globale, informeaza joi AFP. Schimbarile vor fi si…

