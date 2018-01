Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative. Kamenov a…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Actiunile Uniunii Europene pentru eventuala sanctionare a Poloniei reflecta tensiunile intre statele vest si est-europene, comenteaza cotidianul Financial Times, observand ca din grupul tarilor estice criticate pentru subminarea principiilor democratice fac parte si Ungaria, Bulgaria si Romania.

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- Sportul nu ține cont de politica și înseamna fair-play și respect. Așa a fost posibil parteneriatul dintre Ungaria și România, care a adus judo-ul în Liceul Nicolae Balcescu din Gyula.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda primul imprumut unei societati din Romania care poate fi platit in moneda locala. Este vorba de o suma de 50 de milioane de euro care va fi acordata companiei Transgaz. Ca si in cazul primei transe a imprumutului de 50 de milioane de euro,…

- Rata saraciei a atins cote alarmante în România, unde unul din doi români se zbate în lipsuri de tot delul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarea enumerare: -…

- Romania, Bulgaria, Luxemburg și Spania au fost trimise in fața Curții de Justiție a UE din cauza ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislația naționala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale…

- ''Nimic nu s-a schimbat in aceasta chestiune. Poziția noastra este clara — suntem in dezacord cu politica prezentata de UE in urma cu doi ani'', a declarat ministrul de externe polonez Witold Waszczykowski.De asemenea, adjunctul sau Jan Dziedziczak a spus, referitor la relocarea refugiaților,…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Comisia Europeana a salutat decizia Canadei de a elimina obligativitatea vizelor pentru cetațenii romani și bulgari incepand cu data de 1 decembrie, aceasta decizie fiind rezultatul unor intense eforturi diplomatice și a negocierilor continue la nivel politic și tehnic intre UE, Canada și Romania…

- Moldovenii care muncesc legal în Turcia vor putea beneficia de pensii, potrivit Acordului în domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova si Republica Turcia, ce va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES. Totodata,…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa, primul vizand un drum rutier ce traverseaza județul Arad. Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Un studiu realizat pentru ARPIM arata ca romanii trebuie sa aștepte și 43 de luni ca sa aiba medicamente de ultima generație, iar din cele 156 medicamente inovatoare aprobate in Europa, in Romania doar 20 au fost introduse pe lista de compensate sau gratuite.Citeste si: Inspectorii Guvernului…

- Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta de vreme ce in Italia 68% din totalul gospodariilor au televizorul pornit in timpul mesei. Dupa italieni si britanici (58%), romanii urmeaza in topul celor care obisnuiesc sa se uite la stiri, reportaje, filme…

- Televizorul este un oaspete nelipist de la masa de cina pentru mai mult de jumatate dintre romani, potrivit unui sondaj realizat in opt tari europene. Doar italienii si britanicii sunt mai lipiti de televizor in timp ce iau masa. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza…

- Jurnalistul Gazetei Sporturilor comenteaza plecarea lui Sorin Moisa din PSD. "18 milioane de români au acces la televizor. ”Publicul TV”. Analiza veniturilor arata cât de întinsa este saracia. 65% dintre potențialii telespectatori au un venit mediu de sub…

- Magazinul online de cadouri StarGift a reusit sa ajunga la o cifra de afaceri de aproximativ 700.000 de euro dupa mai putin de doi ani de la infiintare. Totodata, StarGift a personalizat, din martie 2016 si pana in prezent, peste 100.000 de produse si a printat peste 1 milion de poze pe diferite…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Productia si vanzarea bio sunt o afacere la moda, dar Romania nu sta bine deloc la agricultura ecologica. Potrivit datelor Eurostat pe anul 2016, ca pondere a suprafetelor agricole cu culturi organice, tara noastra este sub Bulgaria sau Ungaria, de exemplu.

- Comisia Europeana publica azi raportul MCV privind justitia din Romania Foto: europa.eu. Comisia Europeana va publica miercuri, 15 noiembrie, cel mai recent raport care analizeaza progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare - MCV.…

- Sindicaliști de la Arcelor Mittal Galați picheteaza Guvernul Palatul guvernului României din Piata Victoriei din Bucuresti foto: arhiva proximativ 150 de membri de sindicat ai companiei de tevi Arcelor Mittal Tubular Product din Galati picheteaza de o ora sediul guvernului. Ei sunt…

- Gazoductul BRUA, care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria, este un proiect prin care Comisia Europeana vrea sa elimine vulnerabilitatea statelor europene la o eventuala criza a gazelor naturale. Potrivit specialistilor, noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km și o capacitate…

- Au trait experienta vietii lor! Vorbim despre 2 frantuzoaice care au parcurs nu mai putin de 4000 de kilometri, din Franta pana la Constanta, si nu oricum, ci pe bicicleta. Dupa aproape 2 luni de pedalat, Lucie si Chloe au ajuns la malul Marii Negre, destinatia finala din aventura lor. Lucie și Chloe,…

- Cetațenii R. Moldova care muncesc legal în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale, potrivit Acordului în domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova si Republica Federala Germania, care va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,…

- Românii se muta în online pentru shopping, profitând de beneficiile aduse de diversitatea ofertelor, noutatea produselor, prețurile cele mai bune și, nu în ultimul rând, de economia de timp, iar categoria fashion este unul din domeniile cu cele mai mari creșteri prognozate…

- Istoria Evului Mediu, dezbatuta de specialiștii din toata Europa la Muzeul Banatului! Mai exact, Muzeul a organizat conferința internaționala ”POLITICS AND SOCIETY IN THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE!”, ce reunește specialiști reputați din țara, dar și din Anglia, Ungaria, Serbia și Bulgaria. Simpozionul…

- Numai Polonia, Ungaria, Lituania și Letonia au votat impotriva textului cu compromisul discutat timp de 12 ore, in timp ce state care inainte și ele s-au manifestat impotriva revizuirii acestei directive, respectiv Romania, Bulgaria, Republica Ceha și Slovacia, au basculat in final in tabara franceza,…

- Pe ce legi mai pun semnatura alesii de Teleorman: Calota Ica sustine acordarea ajutorelor de stat producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii in Politic / Un grup de parlamentari, printre care si deputatul ALDE de Teleorman Calota Florica Ica, au initiat o propunere legislativa privind…

- Supra-aciza la carburanți ne face campioni in regiune la taxele platite pe benzina și motorina. Potrivit datelor Comisiei Europene, valoarea accizei la benzina a ajuns la 430 de euro la mia de litri, o valoare mai mare decat cele din Bulgaria, Ungaria si Polonia. In acest caz, nivelul este apropiat…

- Uniunea Europeana a facut un top al domeniilor care au cele mai mari ponderi ale firmelor in crestere raipda, in statele membre. Pe tari, Romania este sub vecinele sale din UE, Bulgaria si Ungaria, cand vinde vorba de procentul firmelor cu crestere mare in randul tuturor intreprinderilor din statul…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a prezentat vineri varianta de buget de stat pentru 2018 in viziunea liberalilor, potrivit careia veniturile totale ar fi de 272,4 miliarde de lei, cheltuielile ar insuma 288,64 miliarde de lei, ceea ce ar duce la un deficit de 1,8% din PIB. Florin Citu a spus…

- Jucatori din Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria iși vor disputa la Iulius Mall titlul Timișoara Open 2K17, unul dintre cele mai puternice turnee organizate in ultimii ani in domeniul biliardului in Romania. Nivelul este unul de top, spune Gabriel Vișoiu, campion mondial de biliard…

- Maine, de la ora 11.00, la Muzeul „Casa Domneasca” Brebu, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, va avea loc vernisajul expozitiei temporare itinerante „Fumuri de altadata…”. Expozitia prezinta colectia de pipe si porttigarete a muzeului, realizate, cu migala si simt artistic,…

- ♦ Cu cele mai mici venituri bugetare ca pondere in PIB asteptate din 2003 incoace, bugetul consolidat al Romaniei pe 2017 isi vede risipite printre degete binefacerile cresterii record postcriza, de aproape 6%. La opt luni din 2017, incasarile bugetului au crescu cu 9% fata de aceeasi…

- Europarlamentarul Daniel Buda: "Romanii sunt condamnați inca o data de ignoranța, prostia sau incompetența Guvernului Dragnea-Tudose" Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca romanii sunt sa victime sigure al dublului standard pentru produsele alimentare și nu numai din pricina guvernarii Tudose-Dragnea.…