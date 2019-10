Cercetarea prezentata in cadrul 'L.I.F.T Social Media Training 2019' a fost realizata de sociologul Mircea Munteanu, care a urmarit activitatea online a celor mai mari 210 societati comerciale din Romania. 'Am urmarit activitatea pe retele de socializare a 210 firme, cele mai mari firme din tara, dupa ce am stabilit topul pe fiecare judet. A fost creat un chestionar despre modul in care acestea sunt prezente si au activitate pe retelele de socializare, iar concluziile sunt interesante. 19% dintre aceste companii au conturi pe cele patru retele de socializare, 14% - doar pe Facebook, 12% -…