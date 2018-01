Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Sepsi, transfer de la Boavista Porto. Nou-promovata din Sfantu Gheorghe a ajuns la un acord si cu mijlocasul spaniol in varsta de 24 ani Alex Rodriguez Gorrin, care in acest sezon a fost legitimat la Boavista Porto. Gorrin a facut junioratul la clubul englez Sunderland, apoi a jucat 72 de meciuri in…

- In acelasi dosar au fost deferiti justitiei doi fosti directori de la CoNAS, Oana Mihaela Alexandrescu Duca - director economic si administrativ, pentru abuz in serviciu si luare de mita, respectiv Aracsia Magdalena Bentia (fosta Dascalescu) - director al Directiei Juridice, pentru abuz in serviciu,…

- "Endava si Velocity Partners isi unesc fortele pentru a crea un jucator IT global capabil sa ofere clientilor mai multe optiuni in ceea ce priveste serviciile, tehnologiile, scalabilitatea si locatiile pentru livrarea proiectelor IT", se spune in comunicatul de presa. Ca urmarea a fuziunii, organiziatia…

- Endava, una dintre cele mai mari companii IT din România, a fuzionat cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezența puternica în America Latina. Aceasta acțiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clienților…

- Zilele acestui desert delicios ar putea fi numarate, avind in vedere ca lumea continua sa se confrunte cu schimbari climatice severe. Doua treimi din totalul de ciocolata din lume vin din vestul Africii, iar Coasta de Fildes este cel mai mare producator de cacao din lume, potrivit DailyMail, citat de Mediafax.…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Sydney, in timp ce echipa Florin Mergea/Nenad Zimonjici (Romania/Serbia) a fost eliminata in primul tur.Tecau si Rojer i-au invins in runda inaugurala…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- Ștefan Popa Popa’s ramane același artist fara egal, surprinzand prin forța talentului sau, prin harul de portretist și prin prezența in cele mai surprinzatoare locuri in care se afla liderii și elitele lumii din cele mai diverse domenii. Numeroase evenimente internaționale importante par a nu fi posibile…

- Sase tari - Coasta de Fildes, Guineea Ecuatoriala, Kuweit, Olanda, Peru si Polonia - si-au facut marti intrarea oficiala ca membri nepermanenti in Consiliul de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Pacea si securitatea sunt dificil de obtinut", a subliniat Kairat Umarov, ambasadorul Kazahstanului,…

- Suntem vreo 12.000 de oameni pe stadionul urias dintre Balta Alba si Pantelimon, s-a lasat noaptea si la orizont zeii isi incep rafuiala cu pamantul. Manunchiuri de fulgere brazdeaza cerul negru in timp ce multimea asteapta, neclintita si neinfricata, sa inceapa transmisia din Franta pe ecranul…

- Silvia Dorina Mirza a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul zbor a fost spre București. De acolo a plecat spre Paris de unde a luat un autocar ce urma sa o duca la aeroportul din Orly. A ajuns cu…

- Romania este printre tarile care exporta personal inalt calificat. Acesta lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Romania are nevoie de specialisti in formarea carora a investit, insa nu-i poate opri, caci libera circulatie si posibilitatea obtinerii unui nivel de trai mai…

- La Grand Prix Final G8 de la Abidjan (Coasta de Fildeș) au concurat cei mai buni 16 luptatori de taekwondo din lume in fiecare categorie de greutate. La 58 kg, Stepan Dimitrov a obținut o victorie dramatica, elimindindu-l pe ciștigatorul ediției trecute, mexicanul Carlos Navarro. Fiind condus cu 10-12,…

- Daca Romania s-ar fi calificat la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, din 2018, in locul echipei Danemarcei, adversara noastra din preliminarii, ar fi jucat in grupa C alaturi de Franta, Australia si Peru. Danemarca a iesit pe locul doi din grupa unde a fost prezenta Romania, pe primul…

- Vineri a avut loc tragerea la sorti in care am aflat componenta grupelor de la Cupa Mondiala din 2018, competitie organizata de Rusia. Rusia, tara gazda, a avut cel mai mare noroc si a picat intr-o grupa alaturi de Uruguay, Egipt si Arabia Saudita. O grupa interesanta este F, cu…

- UE, Uniunea africana si ONU au ajuns la un acord la Abidjan in Coasta de Fildes pentru a institui -un task force- pentru a proteja vietile migrantilor si refugiatilor de-a lungul rutelor migratorii si in special in Libia, accelerand repatrierile voluntare asistate catre tarile de origine si reasezarea…

- Rudele celor patru membri ai echipajului An 26-100, decedați in urma accidentului aeronautic din Coasta de Fildeș din octombrie 2017, cer autoritaților din R. Moldova sa li se spuna cauza exacta a producerii accidentului. In cadrul unei intalniri cu conducerea Autoritații Aeronautice Civile, acestea…

- Un atac cu grenada impotriva unor militari francezi, la Ouagadougou, a marcat sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, in cadrul primului sau turneu in Africa, menit sa initieze o „noua etapa” a relatiei Frantei cu acest continent, relateaza AFP, citata de News.ro. In cadrul acestei…

- Atacul a avut loc la sosirea lui Emmanuel Macron in Burkina Fason, dar nu a fost vizat convoiul presedintelui , ci un vehicul in care se deplasau militari francezi. In plus, atacul a avut cu aproximativ doua ore inainte de sosirea lui Macron la Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Agentiile…

- Conducerea Autoritații Aeronautice Civile a avut o intrevedere cu rudele membrilor echipajului An 26-100 decedați in urma accidentului aeronautic din Coasta de Fildeș, noteaza NOI.md. In cadrul discuției, reprezentanții AAC au informat, in conformitate cu indicațiile Guvernului, despre evoluția anchetei…

- Un grup de experți moldoveni pleaca din nou in Coasta de Fildeș, pentru a definitiva raportul privind cauzele tragediei in care au murit cei patru moldoveni. Acesta urmeaza sa fie publicat dupa descifrarea cutiilor negre ale avionului.

- Va avea loc al V-lea summit UE-Uniunea Africana, pe 29 si 30 noiembrie in Coasta de Fildes, unde se vor reuni sefii de Stat si de guvern ai Uniunii Europene si ai Uniunii africane, iar subiectul principal va fi stoparea migratiei in Europa.

- Atacul a avut loc in capitala Ougadougou, in apropierea unei locatii care gazduieste fortele speciale franceze. Unul dintre raniti se afla in stare grava, fiind vorba despre un localnic. "Doi indivizi cu cagule, aflati pe o motocicleta, au aruncat o grenada spre un vehicul al armatei franceze.…

- Reportajul publicat recent de CNN, despre licitatiile de sclavi din Libia, i-a determinat pe liderii africani sa ii acuze pe cei europeni, spunand ca cei din urma au fost avertizati cu privire la situatia din Africa, inclusiv abuzuri si sclavagism. Emmanuel Macron a convocat o intalnire…

- In partida tur, Honduras si Australia incheiasera la egalitate, scor 0-0. Azi, la Melbourne, scorul a fost deschis abia in repriza secunda, Mile Jedinak, capitanul lui Aston Villa, marcand toate cele trei goluri. Primul a fost in minutul 54, iar urmatoarele doua, din minutele 72 si 85 le-a reusit…

- Cutiile negre ale aeronavei AN 26-100, preluate in urma accidentului aeronautic din 14 octombrie curent, vor fi expediate de catre autoritațile din Coasta de Fildeș saptamina aceasta la Kiev pentru descifrare. Decizia a fost luata in urma vizitei la fața locului a grupului de experți din cadrul Autoritații…

- Se cunosc 28 de echipe calificate la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Mai sunt patru enigme. Ultimele echipe calificate la CM 2018 se vor decide dupa ultimele doua baraje europene, Italia — Suedia (0-1 in tur) și Irlanda — Danemarca (0-0), și cele doua baraje intercontinentale, Peru — Noua Zeelanda (0-0)…

- Tabloul pentru Cupa Mondiala din 2018 e aproape complet. Cu mai putin de o luna inaintea tragerii la sorti a grupelor cunoastem 28 dintre cele 32 de echipe calificate. Astfel, in afara Rusiei, tara organizatoare, Europa va fi reprezentata de alte 13 tari, urmand ca ultimele doua…

- Marea surpriza a preliminariilor africane a venit din grupa C, acolo unde Coasta de Fildes, echipa cu cele mai mari vedete fotbalistice de pe continentul negru, a ratat calificarea in fata Marocului.

- Reprezentativele Marocului si Tunisiei s-au calificat la Cupa Mondiala din 2018, in urma rezultatelor din preliminariile competitiei, zona africana. Marocul s-a impus clar in deplasare pe terenul formatiei Coasta de Fildes, cu 2-0, scor pe care marocanii l-au stabilit inca din minutul 30 al meciului…

- Naționalele de fotbal ale Marocului și Tunisiei s-au calificat, sambata la Campionatul Mondial de anul viitor care va fi gazduit de Rusia. Marocul a invins, in deplasare, Coasta de Fildeș, scor 2-0, in ultima etapa a grupei C a preliminariilor CM 2018, zona Africa. "Leii din Atlas" aveau nevoie doar…

- IRLANDA DE NORD - ELVEȚIA. Joi se disputa primele meciuri din zona europeana, pentru Cupa Mondiala din Rusia. Irlanda de Nord întâlnește Elveția, de la 21.45, partida fiind transmisa în direct de Digi Sport 3. Pâna în prezent s-au calificat la CM 2018: Rusia (echipa…

- CROAȚIA - GRECIA. Meciurile tur din barajele pentru calificarea la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, zona Europeana, vor debuta, joi. Croația va înfrunta Grecia, într-un joc în care trupa ex-iugoslava pornește favorita. Partida este de la 21.45, în direct, pe Digi…

- Barajele pentru calificarea la CM 2018. AZI, Croația – Grecia. Programul complet. Meciurile tur din barajele pentru calificarea la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, zona Europeana, vor debuta, joi. Astfel, joi, de la ora 21.45, la Zagreb, Croația va infrunta Grecia, intr-un joc in care trupa ex-iugoslava…

- Politistii de frontiera, in cooperare lucratorii vamali, au descoperit in Portul Constanta Sud vesela contrafacuta, din sticla, realizata din Egipt, destinata unei societati comerciale din Bucuresti, conform unui comunicat de presa transmis miercuri de Garda de Coasta. Potrivit Garzii de Coasta,…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 185.000 lei au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Egipt, 18.480…

- CHIȘINAU, 5 nov – Sputnik. Un document desecretizat, publicat pe site-ul CIA, ar demonstra ca fostul cancelar german, Adolf Hitler, s-ar afla în Columbia în anul 1954, anunța Sputnik Mundo. Sputnik a discutat cu Abel Basti, autorul mai multor lucrari dedicate unei posibile…

- Pentru toate „nationalele” firma de echipament sportiv a decis sa mearga pe aceeasi linie, tricourile avand modele retro. „Am vrut sa aducem inapoi modelele legendare, care au facut istorie. Am dorit ceva care sa fie usor de identificat, dar sa contina in acelasi timp tehnologiile si inovatiile din…

- Profesorul Dave Goulson de la Universitatea din Sussex, un coautor al unui nou studiu privind insectele, spune ca suntem "pe calea Armaghedonului ecologic" deoarece "daca vom pierde insectele, atunci totul se va prabuși". Studiul, care a urmarit insectele zburatoare a constatat ca in doar…

- Uzina din Tangier a fost deschisa in 2012 si produce anual 340.000 de unitati. In 1928, Renault a vandut primele vehicule pe piata marocana prin intermediul companiei Somar. Aceasta a devenit Renault Moroc in 1967, dupa ce compania a inaugurat facilitatea de asamblare Somaca din Casablanca. In…

- Corpurile celor patru moldoveni decedați in urma accidentului aviatic din Coasta de Fildeș au fost aduse in tara.Sicriele au fost transportate cu un avion, care a aterizat aseara pe Aeroportul din Chișinau. Cei patru piloți au lasat in urma copii și familii indurerate.