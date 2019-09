Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din emisfera nordica se pot astepta la valuri mai lungi de canicula precum si la mai multe zile consecutive de ploi torentiale cu urmari distrugatoare daca tintele agreate la nivel international pentru limitarea incalzirii globale sunt depasite, au avertizat luni oamenii de stiinta, potrivit…

- In Islanda a fost dezvaluita duminica o placa in memoria ghetarului Okjokull, primul ghetar din aceasta insula care a disparut ca urmare a incalzirii globale - ocazie pentru oamenii de stiinta pentru a avertiza cu privire la schimbarile climatice.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ”foarte bine pregatiti” sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel de vaccin. „Ma…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg isi va suspenda cursurile scolare timp de un an pentru a-si continua campania de stopare a incalzirii globale in Statele Unite, unde intentioneaza sa ajunga cu o barca cu panze la

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg, devenita peste noapte imaginea activismului impotriva incalzirii globale, le-a vorbit marti parlamentarilor francezi, la Paris, despre pericolele pe care schimbarile climatice le aduc, atat in ceea ce priveste mentinerea echilibrului in ecosisteme cat si pericolele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7337 lei/euro, in urcare cu 0,14% fata de valoarea atinsa marti. Marti, euro a urcat la 4.7269 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4.2191…