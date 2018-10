Stiri pe aceeasi tema

- Zacusca, acea combinatie delicioasa de legume pe care o savuram cu placere, trebuie, spun gospodinele, sa fie gatita in cantitati mari si, neaparat, la foc de lemne, pentru a avea un gust bun. Dar, cu aproximativ 50 de lei, puteti pregati 10-12 borcane cu zacusca.

- Seful organizatiei care raspunde de celebra Walk of Fame de la Hollywood a declarat marti ca nu intentioneaza sa retraga nicio stea de pe aleea celebritatilor, dupa o cerere in acest sens a consiliului municipal din West Hollywood care il vizeaza pe Donald Trump, relateaza DPA. O rezolutie…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, nu este de acord cu un tratat comercial amplu intre Uniunea Europeana si Statele Unite, exprimand obiectii fata de acordul verbal la care au ajuns seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele american, Donald Trump. Presedintele Donald…

- Sosurile din comert sunt pline de aditivi alimentari. In plus, consumate in exces, favorizeaza, intre altele, aparitia obezitatii si a bolilor cardiovasculare. Asa arata cel mai recent studiu facut de Asociatia Pro Consumatori (APC), care a analizat etichetele a 155 de produse tip sos, inclusiv maioneza,…

- Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania, infiintata in anul 1990), organizatie de utilitate publica, membra a Organizației Europene a Consumatorilor, a analizat continutul a 155 de sosuri comercializate in marile structuri comerciale. Acest…

- Tarifele americane pentru importurile de automobile ar taia aproximativ 6 miliarde de euro din productia economica a Germaniei, a declarat vineri presedintele Camerelor de Comert din Germania (DIHK), Eric Schweitzer, la televiziunea germana, transmite Reuters.