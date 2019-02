Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se asteapta ca saptamana viitoare sa inceapa procedura de ratificare a acordului privind Brexitul negociat cu Londra, au anuntat parlamentarii marti, scrie Reuters, relateaza News.ro.Dupa ce acordul negociat de Marea Britanie cu Uniunea Europeana a fost respins de parlamentul…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- „Exact cum a declarat si dna prim-ministru (Viorica Dancila - n.r.), este regretabila plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, dar in ceea ce priveste Presedintia noastra suntem pregatiti pentru orice fel de scenariu. Important este votul de astazi (marti - n.r.) din parlamentul britanic. Dorinta…

- Bruxellesul considera termenul limita de 29 martie ca nefiind plauzibil avand in vedere opozitia interna pentru May si se asteapta ca Londra sa ceara prelungirea procesului demarat de articolul 50.Un summit special al liderilor UE pentru a amana Brexitul este asteptat sa fie convocat de…

- "Corupția macina democrația și ține captivi milioane de oameni in saracie. Corupția inseamna lipsa autostrazilor, spitale insalubre, școli fara condiții, administrație blocata. Un NU hotarat corupției trebuie sa devina dintr-un slogan, un mod de a fi!", a spus presedintele Klaus Iohannis. …

- Proiectul de acord incheiat intre Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie cu privire la Brexit constituie "o veste buna pentru economia franceza", a declarat joi ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, asigurand totodata ca Franta va ramane vigilenta, informeaza AFP. Faptul ca s-a ajuns la…