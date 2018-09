Studiu BCR prin Scoala de Bani: tinerii pana in 25 de ani isi "investesc" economiile in telefoane mobile si gadget-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii investesc primele economii preponderent in telefoane mobile si accesorii, iar persoanele cu varste cuprinse intre 26 si 79 de ani aleg sa achizitioneze in special produse vestimentare, arata un studiu realizat de BCR, dat joi publicitatii. Potrivit studiului, copiii din ziua de azi…

- Lucrurile pe care si le cumpara romanii cu primii bani economisiti difera substantial de la o generatie la alta, astfel ca, daca cei de 26-79 de ani spun ca au preferat hainele si incaltamintea, adolescentii si tinerii pana in 25 de ani au ales telefoane si gadget-uri, iar copiii intre 11 si 15 ani…

- “Greii” din PNL s-au mutat la mare in acest weekend. In acest sfarșit de saptamana, in stațiunea Saturn, are loc Școala de Vara a Tineretului Național Liberal “YOUth in action”, la care participa mai toți liderii din PNL, in frunte cu președintele liberalilor, Ludovic Orban, secretarul general al…

- Razer Phone a fost o surpriza placuta anul trecut, fiind primul dispozitiv mobil realizat in mod special pentru rularea de jocuri video. Acesta a fost laudat pentru performanta sa de top si pentru display-ul sau inovator, insa criticat pentru design, dimensiuni si o camera sub asteptari pentru un dispozitiv…

- De curand, OPPO a lansat noua sa gama de smartphone-uri cu design complet nou, iar inca de atunci au inceput sa apara zvonuri despre cum acestea ar putea influenta design-ul urmatorului model de la OnePlus. Aceste zvonuri nu par sa dispara, iar de curand au inceput sa apara detalii si despre o posibila…

- Am vazut in ultima perioada destule imagini „neoficiale” cu Pixel 3 XL, primul model de smartphone cu ecran decupat de la Google, insa acum vedem si telefonul in plina glorie, fotografiat pe ascuns in libertate. Se pare ca cineva din orasul Toronto (Canada) care merge des cu metroul are un astfel de…

- In ciuda campaniei agresive de promovare, Galaxy S9 nu a reusit sa starneasca in randul cumparatorilor nivelul de entuziasm intalnit la seriile anterioare Galaxy S, vanzarile fiind printre cele mai slabe inregistrate in ultimii ani. Nici Galaxy Note 9 nu lasa prea multe sperante sud-coreenilor, dezvaluirile…

- Apple prezinta cu oarecare mandrie statisticile privind migrarea utilizatorilor de Android la platforma iOS si trebuie sa admitem ca ultimele date publicate dau motive intemeiate optimism companiei americane. Chiar daca vanzarile iPhone nu mai cresc ca in vremurile bune, Apple este departe de a intra…