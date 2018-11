Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti numirea fostului general John Abizaid in functia de ambasador al Arabiei Saudite, pozitie pana acum vacanta in Administratia Trump, informeaza miercuri AFP. John Abizaid, 67 de ani, este fostul comandant al fortelor americane in Orientul Mijlociu. Acest…

- Cercetatorii de la Universitatea din Aberdeen au ajuns la concluzia ca barbatii cu neveste destepte nu doar ca isi prelungesc speranta de viata, insa au si un risc mai scazut de dezvolta dementa sau Alzheimer. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Tinerii pleaca de pe Facebook. Acesta este rezultatul unui sondaj de opinie realizat in Statele Unite ale Americii. Se pare ca in urma ultimelor scandaluri legate de intimitatea online si furtul de date personale de pe reteaua de socializarea a lui Mark Zuckerberg, multi dintre utilizatorii intre 18…

- Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie impreuna cu Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, in parteneriat cu ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, organizeaza la Galati dezbaterea „9/11 – The Tragedy of a Nation... that changed the World”.

- Un fost ofițer cu ani de experiența in Serviciul Roman de Informații a fost angajat de de TVR, in poziția de ombudsman, adica o funcție, care printre altele, reprezinta o legatura intre Televiziunea Publica și telespectatori, anunța Paginademedia.ro . TVR a anunțat numirea lui Septimiu Marica in funcția…

- "Prima meserie care va disparea integral in Statele Unite ale Americii este cea a soferilor, pentru ca masinile cu pilot automat vor lua locurile soferilor. Si este bine sa fie asa, pentru ca este deja dovedit faptul ca masinile conduc mai bine decat oamenii. Masinile nu beau alcool, masinile nu sunt…

- Un sistem de inteligenta artificiala capabil sa faca diferenta dintre stirile reale si cele false - adesea cu rate de succes mai bune decat ale oamenilor - a fost dezvoltat de cercetatoarea de origine romana Rada Mihalcea, profesor de informatica la Universitatea din Michigan, Statele Unite, scrie Agerpres.…

- Știai ca daca bei cafea, vei trai mai mult? Cel puțin asta este concluzia oamenilor de știința. Concluzia vine in urma unui studiu realizat de Institutul National de Cercetare a Cancerului din Statele Unite ale Americii. Potrivit cercetatorilor, oamenii care consuma cafea traiesc mai mult și au un risc…