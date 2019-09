Studiu ANPC: 22% dintre produsele analizate prezinta diferente in Romania fata de cele din Vest Un studiu realizat de ANPC arata ca 22,78% din totalul produselor verificate prezinta diferente in Romania fata de versiunea comercializata in Vestul Europei, a afirmat, marti, Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Romania (ANPC), intr-o conferinta de specialitate.



"Am verificat in functie de etichetele care ne-au fost prezentate in studiul european. Acolo au fost analizate 128 de produse. Din aceste 128 de produse au fost gasite in Romania produse identice de acelasi producator, dar unele dintre ele veti vedea cu cantitati diferite,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am verificat in functie de etichetele care ne-au fost prezentate in studiul european. Acolo au fost analizate 128 de produse. Din aceste 128 de produse au fost gasite in Romania produse identice de acelasi producator, dar unele dintre ele veti vedea cu cantitati diferite, diferente privind compozitia,…

- Proiectul de lege privind recursul compensatoriu va fi dezbatut in plenul Camerei Deputatilor saptamana viitoare, au decis miercuri deputatii juristi. Deputatii PSD din Comisia juridica au sustinut ca sunt de acord cu abrogarea recursului compensatoriu, insa au justificat aceasta amanare a dezbaterilor…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- In anul 2018, Romania s-a situat printre țarile Uniunii Europene cu producții performante la șase culturi vegetale. Dupa recoltele din aceasta vara și din toamna, se vor afla țarile europene cu cele mai mari producții vegetale pentru anul agricol 2019. Conform datelor Institutului Național de Statistica…

- Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere catre Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Ungaria, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Spania si Marea Britanie pentru faptul ca nu au actualizat conexiunea intre registrele lor nationale cu intreprinderile…

- Un numar de 14.082 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie 2019, in crestere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost inmatriculate 12.241 autoturisme, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica Directiei…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile din 26 mai va lucra si pe perioada vacantei, au decis, miercuri, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. "In vederea eficientizarii activitatii, avand in vedere programul de lucru al celor…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca in diaspora, la ora 21,00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care stau la…