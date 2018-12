Un declin substantial in capacitatea jurnalistilor de a-si face meseria a fost remarcat in Yemen, Burundi, Romania, Zanzibar si Turcia, tara in care reporterii au recunoscut in particular ca se abtin sa scrie despre presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, din teama de justitie.



Aparitia tot mai multor guverne autoritare si amenintarea cenzurii au crescut presiunea asupra reporterilor la nivel global, conform organizatiei, care a afirma ca 326 de jurnalisti au fost trimisi la inchisoare din cauza muncii lor in 2017.



Peste jumatate dintre cei inchisi sunt retinuti in Turcia,…