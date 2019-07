Studiu ALARMANT - Companiile din România au PIERDERI URIAȘE din cauza LIPSEI de specialiști Peste jumatate dintre antreprenorii romani (52%) spun ca lipsa personalului calificat le genereaza pierderi financiare, care, estimate pentru intreaga economie, ajung la 7,1 miliarde euro, releva studiul PwC European Private Business Survey, publicat marti. Majoritatea antreprenorilor se confrunta cu lipsa candidatilor mai ales atunci cand vor sa recruteze tehnicieni, personal administrativ sau experti in vanzari, potrivit studiului, conform News.ro. Citește și: ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Ploua zi de zi, scapam temporar de canicula ”Dificultatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

