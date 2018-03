Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate (59%) dintre tinerii sub 35 de ani din mediul urban au facut cumparaturi, in ultimul an, pe cel putin un magazin online din strainatate, cum ar fi Amazon, AliExpress, eBay sau Alibaba, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Cel mai popular este Amazon – 88% dintre…

- Alegerea unui produs este unul dintre primii pasi care trebuie urmati in acest business si acesta trebuie facut cu grija si ca urmare a unui studiu de piata amanuntit. Pentru ca ne-am dorit sa aflam cum poti face alegerile potrivite pentru a construi o afacere de succes pe Amazon, l-am rugat…

- Investitia Ford la uzina de la Craiova a ajuns la 1,2 miliarde euro dupa zece ani de prezenta a companiei americane pe piata locala, fabrica din Romania devenind una dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic la nivelul grupului, spun reprezentantii companiei. "A fost…

- Watson Assistant a fost prezentat in cadrul conferinței Think din Las Vegas. Cei de la IBM au dezvoltat produsul timp de peste un an, iar Watson va oferi o mulțime de noi ajutoare digitale create de mai mulți dezvoltatori software pentru locuințe, aeroporturi, hoteluri și mașini. Watson Assistant…

- „Fericirea la locul de munca se explica prin faptul ca evaluarea fericirii in cazul jobului ia in considerare un numar limitat de elemente si beneficii rationale pe care o persoana le bifeaza ca fiind sau nu indeplinite: nivelul salarial, relatia cu colegii si relatia cu angajatorul. Bifarea acestor…

- Se pare ca in era digitala jucariile au fost inlocuite de gadgeturi si nu mai prezinta interes pentru copii. Un gigant din acest domeniu, Toys R Us, a anuntat ca, pana la sfarsitul anului, va vinde sau va inchide toate cele aproape 900 de magazine pe care le detine in Statele Unite. Un numar de 30.000…

- Dupa ce a incheiat socotelile cu sportul de performanta, fostul fotbalist al echipei Poli Timisoara si F.C. “Vointa” Sibiu, Iulian-Constantin Pițigoi, a fost nevoit sa isi ia soarta in propriile maini si sa performeze si in afara terenului. Cu experienta zero in campul muncii, dar cu o ambitie de fier,…

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- Anne Bulford, directorul adjunct al BBC, a declarat intr-o conferinta de presa ca institutia media nu mai reprezinta o forta ca urmare a investitiilor facute de gigantii IT americani printre care se numara Netflix, Amazon si Apple, relateaza The Telegraph, scrie news.ro.Bulfold considera ca…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 28 februarie 2018 este de 4,24%, mai mica cu 0,94 pp fata de luna februarie 2017 (5,18%) si in scadere cu 0,3 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,52%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii februarie 2018…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, citat de Agerpres. De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii…

- Cu prilejul „Zilei Internationale a Femeii”, Institutul National de Statistica a publicat o selectie de date si informatii statistice si ureaza tuturor femeilor din Romania “La multi ani”! Din cele 19, 6 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei pentru…

- Grupul Radacini, cu 25 de ani de istorie in domeniul auto, propune, prin Fundatia Radacini, o poveste frumoasa pentru o mana de adolescenti care doresc sa ajunga liceeni, dar nu au posibilitati materiale. Fundatia Radacini lanseaza programul “Burse de studiu” pentru anul scolar 2018 – 2019, prin care,…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Prezenta a fost de aproape 95-, 7 604 elevi fiind prezenti la prima proba a simularii nationale (4 418 in mediul rural si 3 186 in spatiul urban). Au absentat un numar de 424 elevi, din care 348 din mediul rural si 76 elevi din mediul urban. In aproape 50 de unitati scolare nu a fost inregistrat niciun…

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Te-ai gindit vreodata ca atunci cind maninci sandviciuri distrugi natura? Cel mai probabil nu, dar cercetatorii britanici spun ca ar trebui sa fim mai atenti la acest tip de preparate. Cercetatori de la Universitatea din Manchester au anuntat ca au calculat pentru prima data in istorie amprenta de carbon…

- Numarul infractiunilor comise in incinta scolilor din judetul Timis si in zonele adiacente ale acestora a scazut cu peste 9% in primul semestru al acestui an scolar fata de perioada similara a anului anterior, cele mai multe dintre acestea inregistrandu-se in mediul urban. "In perioada septembrie…

- In prezent exista trei specii de elefant si nu doua asa cum se credea, una dintre ele aflandu-se insa in pericol de disparitie, informeaza marti Xinhua care citeaza un studiu realizat de o echipa internationala de oameni de stiinta. Echipa de cercetatori a publicat marti prima harta a…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018, cu 2,7 puncte procentuale fata de noiembrie 2017, pana la 15,6% din totalul consumului, potrivit unui studiu de profil, remis, duminica, AGERPRES. Aceasta este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar ponderea se…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Zachary Jianglinchao este noul Country Manager Huawei Consumer Business Group Romania, producatorul de smartphone-uri care ocupa locul 2 pe piața locala, în ceea ce privește cota de piața. Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Piata energiei se schimba si cred ca elementul de baza este digitalizarea, in conditiile in care companii ca Google sau Amazon vor fi furnizori de energie,a declarat Alessio Menegazzo, director Sustenabilitate si Afaceri Institutionale Enel la ZF Power Summit "Cred ca trebuie sa invatam…

- Piata muncii in 2018 vine cu o serie de schimbari fata de anul 2017: specialistii in recrutare cauta mai mult tineri aflati la inceput de cariera si nu candidati cu experienta in campul muncii, asa cum procedau anul trecut.

- Retailerul online Amazon vrea sa devina un furnizor de echipamente si produse medicale pentru spitale si clinici, dorind practic sa deschida un marketplace de unde unitatile medicale sa cumpere diverse lucruri de care au nevoie, scrie Wall Street Journal.

- UPS a comandat 14 aeronave cargo Boeing 747-8 și patru noi avioane Boeing 767, cu scopul de a-și mari capacitatea de transport datorita creșterii cererii de servicii aeriene. Noile aeronave vor completa flota existenta și nici o aeronava nu va fi inlocuita.

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- 2017 a fost un an "rodnic" pentru turism, cu o crestere de aproximativ 10- a pietei conform estimarilor. Cifrele de afaceri ale agentiilor de profil s-au apropiat de 4 miliarde de lei. Rusia, Portugalia, Israel sunt doar cateva dintre cele mai cautate destinatii de turistii romani anul trecut. In ultimii…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Peste 500 de incendii s-au produs anul trecut in judetul Arges, mai putin de o treime fiind inregistrate in mediul urban, potrivit bilantului activitatii pe anul 2017 prezentat, marti, de seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, locotenent-colonelul Bogdan Olar. "In…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat marti ca nu a auzit niciodata de Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie. Prezent la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Oprea a fost intrebat de jurnalisti daca a auzit de Eugen Stan in perioada in care a fost ministru de…

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice. Ca urmare, unii utilizatori recurg la alegerea unor…

- In aceasta perioada, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. "Stim ca in aceste zile meseria de politist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un politist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem noi…

- Romania rurala, cu peste 10 mii de sate și 9 milioane de locuitori, are un potențial de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populația activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitațile lunare și ii permit și unele cheltuieli adiționale. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu efectuat…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Retailerul britanic Debenhams s-a prabusit pe bursa cu cea mai mare valore de pana acum, dupa ce vanzarile de sarbatori au scazut puternic,pe fondul tranzitiei britanicilor spre cumparaturile online, scrie Bloomberg, citat de ZF.ro Actiunile au scazut cu pana la 24% dupa ce compania a anuntat ca profitul…

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- “Din totalul gospodariilor din România, aproape doua treimi (65,6%) au avut în anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrându-se în mediul urban. (...) În anul 2017, 68,6% dintre gospodariile din România au avut acces la reteaua de internet…

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- Din vechi timpuri se spune ca aceasta este cea mai fericita perioada a anului. Cu anii, insa, Craciunul s-a transformat in cea mai profitabila sarbatoare pentru branduri, dar și in cea mai stresanta pentru consumatorii aflați in febra cumparaturilor și in goana dupa cadoul perfect. Iar aceasta presiune…